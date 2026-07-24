Poljoprivrednik iz Dalmacije oborio rekord u uzgoju krumpira

Nikola Arbanas, doslovno vadi - vruće krumpire iz pregrijane ravnokotarske zemlje. Od kilograma sjemenskog krumpira dobio je čak 35 kilograma konzumnog, što je pravo poljoprivredno čudo - jer je urod triput veći od uobičajenog. Neki su i toliko veliki da se od jednog najede cijela obitelj, piše HRT.

Ima Nikola što vaditi, u vruće dane. Trebat će i pomoć, koliko ga je.

- Ove godine sve je dobro rodilo, a posebno krumpir, rekao je Arbanas.

Krumpir je rodio da ne može bolje pa se na plodnoj ravno kotarskoj zemlji ruše dosadašnji rekordi.

- Od kilo sjemenskog krumpira dobio sam 35 kilograma ploda. To je apsolutni rekord u Ravnim kotarima, kaže Arbanas.

Nikola, sada titulu nosi i s njom se ponosi. Ima i čime jer krumpiri ne samo da su rodili nego su i ogromni.

- Uglavnom su krumpiri sve veliki od 75 dkg ima ih i više, dodao je.

Nemojte sad odmah pomisliti, lako je tako hrvatskom seljaku, uložiš malo dobiješ puno. Naradio se Nikola dok je krumpir rodio i nad svakom cimom dobro se oznojio. A što je za urod presudno bilo?

- Mislim da je razlog dobrog uroda ploda zato što sam na zemlji posadio gdje do sada nikad nije bio krumpir, bila je ledina dugo, a najprije djetelina, izjavio je Arbanas.

- Neosporna je veličina uspjeha ovog uzornog poljoprivrednika. Morali smo i mi krumpir probati jer bez toga iz kuće nismo mogli izići. Za čas je Nikola krumpir ogulio, izrezao, ulje zagrijao, a mi možemo samo potpisati ono što će sada reći, rekao je HRT-ov novinar Edi Škovrlj.

- Krumpiri su slatki kao šećer, ovdje nema nikakvih pesticida, naveo je Arbanas.

Jesu li takvi i oni uvezeni pita se Nikola. Garantirat može samo za svoje i poziva kupce da razmisle prije nego se za kupnju odluče.

- Domaće je domaće. Na tržnici je iz Egipta i drugih zemalja. Sad vi dragi ljudi odlučite što ćete jesti domaće ili uvozno, kaže Arbanas.

Veseli i sretni Nikola sve je začinio s par prigodnih stihova dok se druga tura frigala.

Iako Nikola ima tisuću stabala trešanja, dogodine će zaigrati i sve karte na krumpir staviti.