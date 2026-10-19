Close Menu

Poljaku za paljenje oltara u Međugorju prijeti 20 godina zatvora

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv poljskog državljanina Bartłomieja Włodzimierza Krakowiaka kojeg se tereti da je ljetos oskvrnuo dva Gospina kipa, ispisivao uvredljive poruke te zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju zbog čega mu prijeti kazna zatvora do 20 godina

Državno Tužiteljstvo Krakowiaka tereti za kaznena djela izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, oštećenja ili rušenja vjerskih objekata te teških kaznenih djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, navodi se u objavi Suda BiH.

Krakowiak je dva Gospina kipa oštetio ispisujući crnoj bojom uvredljive poruke i pogrdne natpise na hrvatskom, engleskom i poljskom jeziku. Na taj je način izazvao uznemirenost među vjernicima, hodočasnicima i međugorskim svećenicima, precizira se optužnicom, piše HRT.

Optužnica ga tereti i da je u noći s 27. na 28. srpnja u Međugorju, poznatom katoličkom hodočasničkom mjestu, pokušao zapaliti platno na krovnoj konstrukciji vanjskog oltara crkve sv. Jakova. U tome nije uspio jer je riječ bila o nezapaljivom materijalu.

Nakon toga benzin iz kanistra izlio je po vanjskom oltaru i otvorenim plamenom izazvao požar. Na oltaru i vanjskom inventaru nastala je materijalna šteta od oko 67.000 eura.

Poljak je uhićen nedugo nakon skrnavljenja vjerskih simbola i podmetanja požara te se od tada nalazi u pritvoru. Krakowiak je tijekom ranijeg ročišta priznao kaznena djela počinjena u Međugorju.

Prema optužnici prijeti mu maksimalna jedinstvena kazna do 20 godina zatvora jer je optužen za više kaznenih djela počinjenih u stjecaju.

Za izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti predviđena je kazna od jedne do osam godina zatvora, a za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata propisana je kazna od šest mjeseci do pet godina. Na teret mu se stavlja i teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, povezano s izazivanjem opće opasnosti, za koje je predviđena kazna od jedne do deset godina zatvora.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0