Poljak optužen za vandalizam u Međugorju priznao: "Htio sam pokazati da je sve izmišljotina"

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uputilo je Sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora poljskom državljaninu osumnjičenom za oštećenje kipova i oltara u Međugorju.

Kao razloge su naveli opasnost od bijega te sumnju da bi 31-godišnji Bartolomey Krakowiak mogao ponoviti vandalizam, s obzirom na to da im je u izjavi rekao da se ne kaje i da bi sve uradio isto.

Poljaka se tereti da je u utorak između tri i pet sati ujutro zapalio vanjski oltar crkve Sv. Jakova u Međugorju te oštetio više kipova Gospe. Ostavio je i transparent s imenima vidjelica, navodeći na poljskom da su prevaranti i da ima dokaz. Na teret mu se stavljaju i izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti te izazivanje opće opasnosti prema Kaznenom zakonu Federacije BiH.

Tužiteljica Tužiteljstva BiH Nives Kanevčev istaknula je da je Krakowiak pomno isplanirao kaznena djela i da je s tom namjerom u Međugorje došao još prije dva mjeseca.

Njegova odvjetnica Denisa Gačanin kazala je da se ne slaže s motivom koji mu tužiteljstvo stavlja na teret jer je u izjavama rekao da nije htio nikoga povrijediti, nego "ukazati na prijevaru za koju je shvatio da se događa u Međugorju nakon višemjesečnog istraživanja i prikupljanja dokaza".

"Htio sam pokazati da su vidjelice prevara i da je sve izmišljotina", prenijela je odvjetnica njegove riječi iz iskaza, piše Klix.ba.

Portal je istaknuo i da je osumnjičenik na samom početku ročišta uporno odbijao odvjetnika, odnosno odvjetnicu, tvrdeći da mu ne treba i da želi ostati u zatvoru, ali mu je sudac pojasnio da ga zakonom mora imati, prenosi Dnevnik.hr.