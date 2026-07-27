Poljak (61) uhićen na plaži na Pelješcu: Sumnjiči se da je fotografirao djecu

Policijski službenici Policijske postaje Ston dovršili su kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjim državljaninom Poljske kojeg sumnjiče za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju.

Prema rezultatima dosadašnjeg istraživanja, muškarca se sumnjiči da je 23. srpnja na plaži Prapratno fotografirao nagu djecu koja su se igrala na plaži i u moru.

Sumnjivo ponašanje 61-godišnjaka uočili su građani koji su o događaju obavijestili policiju te ga zadržali do dolaska policijskih službenika.

Muškarac je uhićen, a tijekom pretrage šatora u kampu u kojem je boravio te vozila kojim se koristio pronađeni su mobilni uređaj i tri USB uređaja za prijenos podataka. Predmeti su uz potvrdu oduzeti te će biti pretraženi nakon izdavanja naloga za pretragu.

Kako navodi policija, osumnjičeni je i ranije bio procesuiran za isto kazneno djelo – 2007. godine na Rabu, kada je zbog takvog kaznenog djela odslužio zatvorsku kaznu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 61-godišnjak je 25. srpnja predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a potom doveden pred suca istrage koji mu je odredio istražni zatvor.

Iz policije ističu kako je reakcija građana u ovom slučaju bila ključna za pravovremeno postupanje i pozivaju roditelje na dodatni oprez tijekom boravka djece na plažama.

„Ukoliko primijetite sumnjivu osobu koja snima djecu, odmah obavijestite policiju na broj 192“, poručuju iz policije.