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Poljaci upitali našeg bivšeg nogometaša što misli o Hajduku. Evo što je priznao

Bivši nogometaš godinama živi u Poljskoj
Hajduk rakow foto renato pezzi 7

Dan uoči uzvratne utakmice Rakówa i Hajduka u Poljskoj raste optimizam domaćina, a dio tamošnjih medija nakon 2:2 na Poljudu više ne vidi Splićane kao favorite za prolazak u ligašku fazu Konferencijske lige. Posebno je odjeknula procjena bivšeg hrvatskog nogometaša Ivana Udarevića, koji godinama živi u Poljskoj i otvoreno priznaje da u ovom dvoboju navija za Raków.

Udarević je za Przegląd Sportowy Onet rekao da se slika dvoboja znatno promijenila nakon prve utakmice u Splitu. Raków se dvaput vraćao iz rezultatskog zaostatka, a u 95. minuti stigao je do 2:2 nakon Hajdukove pogreške poslije vlastitog kornera.

"Ovako slab Hajduk nije bio godinama", poručio je Udarević, koji Rakówu daje čak 70 posto izgleda za prolazak.

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