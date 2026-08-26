Poljaci upitali našeg bivšeg nogometaša što misli o Hajduku. Evo što je priznao

Dan uoči uzvratne utakmice Rakówa i Hajduka u Poljskoj raste optimizam domaćina, a dio tamošnjih medija nakon 2:2 na Poljudu više ne vidi Splićane kao favorite za prolazak u ligašku fazu Konferencijske lige. Posebno je odjeknula procjena bivšeg hrvatskog nogometaša Ivana Udarevića, koji godinama živi u Poljskoj i otvoreno priznaje da u ovom dvoboju navija za Raków.

Udarević je za Przegląd Sportowy Onet rekao da se slika dvoboja znatno promijenila nakon prve utakmice u Splitu. Raków se dvaput vraćao iz rezultatskog zaostatka, a u 95. minuti stigao je do 2:2 nakon Hajdukove pogreške poslije vlastitog kornera.

"Ovako slab Hajduk nije bio godinama", poručio je Udarević, koji Rakówu daje čak 70 posto izgleda za prolazak.

Ivan Udarević, Danijel Pranjić i @BorekMati analizują skład Hajduka Split w @Sportowy_Kanal w pięknych okolicznościach przyrody, niepowtarzalnych. A wieczorem transmisja pucharowego meczu Rakowa w KS. Przyjemnie 🔋 pic.twitter.com/LBse1R49o4 — Marcin Borzęcki (@m_borzecki) August 20, 2026