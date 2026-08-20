Poljaci stigli na Poljud pa ih iznenadio detalj pod krovom stadiona: "Kako se uopće ulazi unutra?"

Uoči utakmice Hajduka i Rakowa u play-offu Konferencijske lige, pažnju poljskih ljubitelja nogometa privukao je jedan neobičan detalj sa stadiona Poljud.

Popularni poljski sportski kanal „Kanał Sportowy“, koji na društvenoj mreži X ima gotovo pola milijuna pratitelja, objavio je fotografiju splitskog stadiona. Međutim, ovoga puta u prvom planu nisu bili prepoznatljivi poljudski travnjak, tribine ili krov, nego stare komentatorske kabine.

Dziuple komentatorskie na stadionie Hajduka. Klimat jest😃 pic.twitter.com/4pWtJDRnLu — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) August 19, 2026

Fotografija prikazuje komentatorske kućice smještene visoko ispod krovne konstrukcije stadiona, a njihov izgled odmah je pokrenuo raspravu među pratiteljima poljskog kanala.

Fotografija izazvala niz šala

Uz fotografiju je kratko navedeno da je riječ o komentatorskim kabinama na Hajdukovu stadionu, nakon čega su se u komentarima počele nizati šaljive reakcije.

Jednog korisnika posebno je zanimalo kako komentatori uopće dolaze do tako visoko smještenih kabina, dok se drugi našalio da bi se takav prostor u Varšavi mogao prodavati za milijune.

Uslijedili su i maštoviti odgovori na pitanje o pristupu kabinama. Jedni su se našalili da put do njih vodi preko Bifrosta, mitskog mosta iz nordijske mitologije, dok su drugi zamislili scenarij u kojem čuvar iz kabine spušta uže i poziva komentatore da se popnu.

Tako je uoči važnog europskog dvoboja Hajduka jedna fotografija starog dijela Poljuda postala zanimljiva tema među poljskim nogometnim navijačima.