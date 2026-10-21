Poljaci ogorčeni kaznama od 3.000 eura u Dubrovniku, Franković im žestoko odgovorio: "A gdje je odgovornost za poštovanje pravila?"

Kazne koje poljskim turistima stižu nakon posjeta Dubrovniku izazvale su nezadovoljstvo i reakcije u medijima, a sada se o cijelom slučaju oglasio i dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Nakon što je Index objavio priču o poljskim gostima koji su zbog ulaska u zonu posebnog prometnog režima dobili kazne u ukupnom iznosu od čak 3.000 eura, Franković je stao u obranu gradskih prometnih pravila. Pritom nije propustio uputiti kritiku ni samom Indexu.

Naime, jedan od poljskih turista požalio se kako je zbog dva ulaska automobilom u zonu ograničenog prometa dobio dvije kazne od po 1.500 eura, odnosno ukupno 3.000 eura. Posebno ga je zasmetalo što su mu zahtjevi za plaćanje stigli više od godinu dana nakon odmora. Slučaj je izazvao pozornost i poljskih medija, a turisti upozoravaju na visinu kazni, nedovoljno jasne informacije o prometnim ograničenjima i poteškoće u komunikaciji prilikom pokušaja rješavanja nastalih problema.

Međutim, dubrovački gradonačelnik Mato Franković smatra da se u cijeloj priči zanemaruje jedno važno pitanje – odgovornost vozača za poštovanje prometnih pravila.

Franković: "A gdje je odgovornost za poštovanje prometnih pravila?"

"Grad Dubrovnik uveo je Zonu posebnog prometnog režima kako bi smanjio prekomjerno prometno opterećenje oko povijesne jezgre, poboljšao kvalitetu života naših sugrađana i omogućio žurnim službama brže i učinkovitije djelovanje", poručio je Franković.

Naglasio je kako zona nije uvedena bez upozorenja te da su prometna ograničenja jasno označena. "Zona je označena prometnim znakovima, upozorenjima i oznakama na kolniku, a pred ulaskom nalazi se i veliki semafor koji crvenim svjetlom upozorava vozače bez prava ulaska", istaknuo je.

Potom se izravno osvrnuo na nezadovoljstvo poljskih turista. "Unatoč tome, u središtu je vijesti ogorčenost poljskih gostiju visokim kaznama. A gdje je odgovornost za poštovanje prometnih pravila grada u koji se dolazi? Gostoprimstvo podrazumijeva i međusobno poštovanje, uključujući poštovanje ljudi koji u tom gradu žive", poručio je dubrovački gradonačelnik.

"Ne želimo da se kazna doživljava kao cijena ulaznice"

Jedno od ključnih pitanja koje se otvorilo nakon objave priče jest jesu li novčane kazne za neovlašten ulazak u prometnu zonu previsoke. Prema objavljenim informacijama, propisana kazna za fizičke osobe iznosi 260 eura, dok je za pravne osobe predviđena kazna od 1320 eura. Konačni iznosi mogu biti veći zbog dodatnih troškova, a svaki nedopušteni ulazak može predstavljati zaseban prekršaj.

Franković, međutim, smatra da kazne moraju biti dovoljno visoke kako bi vozače odvratile od kršenja pravila.

"Pravila ulaska vrijede za sve na koje se režim odnosi, bez obzira na to odakle dolaze. Tko nema pravo ulaska, u zonu ne smije ući", naglasio je. "Jesu li kazne previsoke? Smatram da moraju biti dovoljno visoke da odvrate od kršenja pravila. Cilj nam je da vozači bez prava ulaska u zonu uopće ne ulaze. Naplata kazni nije razlog zbog kojeg smo je uveli. Ne želimo da se kazna doživljava kao cijena ulaznice kojom se može kupiti pravo na kršenje prometnog režima", poručio je.

"Naši sugrađani imaju pravo na normalan svakodnevni život"

Dubrovački gradonačelnik pritom naglašava da se prometni režim ne može promatrati isključivo iz perspektive turista, nego prije svega stanovnika Dubrovnika koji se svakodnevno suočavaju s prometnim opterećenjem oko povijesne gradske jezgre. "Naši sugrađani imaju pravo na prohodne ceste, dostupnu hitnu pomoć i normalan svakodnevni život. To je svrha zone i na tome ćemo ustrajati", poručio je Franković.

Njegova reakcija tako jasno pokazuje da gradska vlast, unatoč nezadovoljstvu dijela stranih gostiju, ne namjerava odustati od prometnih ograničenja uvedenih radi smanjenja gužvi.

Na kraju prozvao Index: "Nisu mogli pričekati dulje od osamnaest minuta"

Ipak, Franković svoju reakciju nije završio samo obranom prometnog režima i novčanih kazni. Na samom kraju osvrnuo se i na način na koji je Index izvještavao o cijelom slučaju, posebno na vrijeme koje je, prema njegovim riječima, redakcija ostavila Gradu Dubrovniku za dostavu službenog odgovora.

"Nadam se da će Index prenijeti i ovaj stav, kad već na službeni odgovor Grada nije mogao pričekati dulje od osamnaest minuta", zaključio je dubrovački gradonačelnik.