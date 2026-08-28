Poljaci bijesni nakon Hajdukove pobjede: "Ovo je afera, nećemo to pustiti!" Najavljena i tužba

Hajduk je nakon velike drame u Poljskoj izborio plasman u Konferencijsku ligu, no nedugo nakon završetka utakmice uslijedio je neočekivani kaos. Poljski novinari bili su bijesni, ali razlog njihova nezadovoljstva nije Hajdukov prolazak niti bilo koja odluka s terena.

Bijeli su Raków svladali 3:2 nakon produžetaka i tako nakon 16 godina ponovno izborili europsku jesen. Ron Raci doveo je Hajduk u vodstvo već na početku utakmice, Lamine Diaby-Fadiga izjednačio je iz kaznenog udarca, a Michele Šego ubrzo vratio prednost Splićanima. Mahir Emreli pogodio je u 88. minuti za 2:2, da bi Rokas Pukštas u 94. minuti produžetka zabio odlučujući pogodak za veliko slavlje Hajduka.

"Ovo je afera"

Nakon utakmice burno su reagirali predstavnici poljskog Kanala Sportowy, koji je detaljno pratio oba susreta Rakówa i Hajduka. Njihov suvlasnik Mateusz Borek bio je posebno ljutit te je poručio: "Ovo je afera, nećemo to pustiti", najavivši i mogućnost pravnih koraka. Razlog ljutnje krije se u prijenosu utakmice na YouTubeu. Kanal Sportowy, prema navodima poljskog medija, legalno je kupio prava za prijenos, uz geoblokadu za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, no nakon završetka susreta njihov je prijenos uklonjen s YouTubea.

Prema njihovim tvrdnjama, sustav tvrtke Mediastalker, koja koristi umjetnu inteligenciju u otkrivanju nelegalnih prijenosa, njihov je stream označio kao piratski. Zbog toga je prijenos prekinut upravo u trenutku kada je nakon utakmice trebao krenuti program s reakcijama iz studija.

Jest afera i my tego tak nie zostawimy‼️@BorekMati nie gryzie się w język🔥 pic.twitter.com/1EkNNEeTEq — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) August 27, 2026

Program nastavili na Instagramu

Poljski novinari zbog svega su program morali nastaviti putem Instagrama, a Borek je najavio kako slučaj neće završiti na tome. Poručio je kako su uložili novac u prava, proizvodnju signala i cijeli projekt prijenosa, da bi na kraju sve bilo zaustavljeno zbog prijave koju smatraju potpuno neutemeljenom.

Dok će se Poljaci tako baviti neobičnim slučajem oko televizijskog prijenosa, Hajduk se iz Częstochowe vraća s mnogo važnijom stvari – pobjedom 3:2 i plasmanom u Konferencijsku ligu, prvim nastupom u glavnoj fazi jednog europskog natjecanja još od sezone 2010./11.

AFERA… Wpadajcie na live na INSTAGRAMIE 🤳 pic.twitter.com/x3RRa6Do1v — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) August 27, 2026