POLITIČKI ZAOKRET U SRCU SPLITA Nezavisna predsjednica GK Grad izlazi na izbore na listi HDZ-a

Lara Arapović Bonačić, aktualna predsjednica Gradskog kotara Grad koja je proteklih godina djelovala kao nezavisna predstavnica građana, na predstojeće kotarske izbore izlazi na listi Hrvatske demokratske zajednice. Potvrdila je to u odgovoru na naš upit, objasnivši kako takvu odluku smatra logičnim nastavkom dosadašnje suradnje s HDZ-om i nove suradnje s gradskom administracijom Tomislava Šute.

Riječ je o zanimljivom političkom potezu uoči kotarskih izbora koji će se u Splitu održati 27. rujna 2026. godine. Gradonačelnik Tomislav Šuta još je krajem srpnja najavio taj datum, a nekoliko dana prije toga Gradsko vijeće pripremalo je odluku o raspuštanju postojećih vijeća gradskih kotareva i raspisivanju novih izbora.

Arapović Bonačić sada je potvrdila da će upravo u GK Grad nastupiti na HDZ-ovoj listi. "Točno je da ću na predstojećim izborima za gradske kotareve u Splitu, odnosno za GK Grad, nastupiti na listi Hrvatske demokratske zajednice (HDZ)", potvrdila je.

Tko je Lara Arapović Bonačić?

Lara Arapović Bonačić već je godinama jedno od prepoznatljivijih imena mjesne politike u samom centru Splita. Predsjednica je Vijeća Gradskog kotara Grad, koji obuhvaća povijesnu jezgru i jedan od turistički, komunalno i prometno najopterećenijih dijelova grada.

Na čelu kotara nalazi se od 2023. godine, odnosno više od tri godine. Već početkom travnja 2023. javno je nastupala u funkciji predsjednice GK Grad, dok je u studenome iste godine u ranijem tekstu navedeno da je tijekom 2023. izabrana na tu dužnost.

Do sada je djelovala kao nezavisna predsjednica kotara, a upravo je zato odluka da na sljedeće izbore izađe na HDZ-ovoj listi politički posebno zanimljiva.

Sama, međutim, naglašava da suradnja nije počela sada. "Važno mi je istaknuti da je riječ o nastavku suradnje koja je postojala i tijekom proteklog mandata. Kao nezavisna lista surađivali smo s HDZ-om na nizu pitanja te smo imali zajedničke ciljeve i stavove vezane uz razvoj kotara i rješavanje konkretnih problema naših sugrađana", navodi Arapović Bonačić.

Ističe dobru suradnju sa Šutom

Kao jedan od ključnih razloga odluke istaknula je odnos s aktualnom gradskom administracijom nakon promjene vlasti u Banovini. "Otkako je Tomislav Šuta preuzeo dužnost gradonačelnika Splita, ostvarili smo i vrlo dobru i konstruktivnu suradnju s Gradom, što je pozitivno pridonijelo rješavanju pitanja važnih za naš kotar", kazala je.

U posljednjem razdoblju jedan od konkretnih pomaka na području kotara bio je odlazak kamiona Čistoće iz Đardina. Stanari centra na problem pretovara otpada na toj lokaciji upozoravali su godinama, a Arapović Bonačić javno je pratila proces njihova premještanja. Kamioni su u konačnici uklonjeni s lokacije uz Đardin i dječje igralište. Kotar je ove godine pripremio i projekt uređenja parka na Bedemu Cornaro. Ishodili su idejno rješenje i posebne uvjete, a plan uključuje stabilizaciju nasipa, novo zelenilo, rasvjetu i druge zahvate kojima bi se prostor trebao učiniti sigurnijim i kvalitetnijim za građane.

Arapović Bonačić tijekom mandata javno se bavila i problemima života stanovnika stare gradske jezgre, ponašanjem turista, bukom, prometom, otpadom i nedostatkom sadržaja za lokalno stanovništvo. U ljeto 2024. Kotar je, primjerice, pokrenuo inicijativu postavljanja obavijesti kojima se turiste u apartmanima upozoravalo da borave u stambenim zgradama te ih se pozivalo na poštivanje kućnog reda i mira stanovnika.

Godinama na meti kritika Bojana Ivoševića

Mandat Lare Arapović Bonačić obilježili su i brojni javni sukobi s tadašnjim zamjenikom gradonačelnika, a danas gradskim vijećnikom Bojanom Ivoševićem. Njihova javna prepucavanja traju praktički od početka njezina mandata. Već u travnju 2023. sukobili su se oko radova na Muzeju Grada Splita tijekom turističke sezone. Arapović Bonačić upozoravala je da od Kotara nije zatražena suglasnost za radove tijekom sezone te govorila o mogućim problemima za stanovnike centra.

Ivošević joj je tada javno odgovorio kako je, prema njegovim saznanjima, riječ o osobi koja "uopće ne živi u staroj gradskoj jezgri". Problematizirao je i čije interese zastupa, pitajući zašto netko tko bi trebao predstavljati stanovnike, prema njegovu mišljenju, zastupa interese iznajmljivača i ugostitelja. Arapović Bonačić uzvratila je da je riječ o pokušaju diskreditacije neistomišljenika.

"Smiri se i nauči osnove prije nego počneš štrapat"

Novi sukob dogodio se u svibnju 2024. godine. Arapović Bonačić tada je objavila snimku kosira i kritizirala odnos Grada prema zaštićenim pticama.

Ivošević joj je javno odgovorio: "Smiri se i nauči osnove prije nego počneš štrapat."

Njegov komentar izazvao je dodatne reakcije u splitskoj kotarskoj politici, pa se u raspravu uključila i predsjednica Gradskog kotara Šine Marina Kovačević. Još ozbiljniji prijepor dogodio se u veljači 2025. godine na sjednici Koordinacijskog i Partnerskog vijeća za Plan upravljanja starom gradskom jezgrom. Arapović Bonačić tada je tvrdila da je tijekom rasprave o nepropisnoj vožnji i parkiranju u pješačkoj zoni Ivošević "izgubio kontrolu" te joj zaprijetio izbacivanjem sa sjednice i zabranom ulaska u zgradu Gradske uprave ako nastavi govoriti.

"Ovo nije pitanje osobnog sukoba – ovo je pitanje odnosa prema demokratskim institucijama i kulturi političkog dijaloga. Kao izabrana predstavnica građana, imam odgovornost postavljati pitanja i tražiti rješenja za probleme koji muče naše sugrađane", tvrdila je tada.

Ivošević je ove godine tražio da joj prestane mandat

Pitanje njezina prebivališta Ivošević je ponovno otvorio u travnju 2026. godine, ovoga puta na sjednici Gradskog vijeća. Tvrdio je da Arapović Bonačić nema prebivalište u Gradskom kotaru Grad, pitao zašto joj nije prekinut mandat te ju je tijekom svog izlaganja nazvao "prevarantom". Tvrdio je i da ne živi na području kotara više od desetljeća te da je prijavljena na adresi svoje majke.

Uslijedio je odgovor Grada Splita. Iz Grada su objavili da su provjerili službene podatke o njezinu prebivalištu te da iz zaprimljenih podataka proizlazi kako su Ivoševićeve tvrdnje neistinite i da ne postoji zakonska osnova za prestanak mandata predsjednice GK Grad.

Tako je pitanje koje je Ivošević prvi put javno problematizirao još 2023. ponovno postalo politička tema tri godine poslije. Arapović Bonačić sada poručuje da njezin izlazak na listi HDZ-a ne treba promatrati kroz prizmu osobnih ili stranačkih interesa. "Upravo zbog toga odluka o zajedničkom izlasku na izbore nije donesena iz stranačkih ili osobnih interesa, već kao logičan nastavak dosadašnje suradnje i želje da ono što smo započeli nastavimo raditi zajedno", kaže. Dodaje kako bi stanovnicima kotara prvenstveno trebalo biti važno tko je spreman baviti se njihovim problemima.

"Smatram da je za stanovnike Gradskog kotara Grad najvažnije tko je spreman konkretno raditi, zastupati njihove interese i rješavati probleme, a manje je važno kroz koju će se formalnu političku suradnju to ostvariti."

Ako ponovno dobije povjerenje stanovnika centra Splita, najavljuje nastavak rada na komunalnim i drugim problemima koji izravno utječu na život u povijesnoj jezgri. "Naš cilj je nastaviti s odgovornim i konkretnim radom za stanovnike kotara. Prioriteti će nam i dalje biti pitanja koja izravno utječu na kvalitetu svakodnevnog života stanovnika – uređenje i održavanje javnih prostora, prometna i komunalna pitanja, sigurnost, očuvanje kvalitete života u povijesnoj jezgri te realizacija projekata koji su od interesa za naše sugrađane", poručuje.

Ne skriva ni izborne ambicije. "Naravno da na izbore izlazim s ambicijom ostvariti što bolji rezultat i zadobiti povjerenje stanovnika Gradskog kotara Grad. Vjerujem da će građani prepoznati kontinuitet zajedničkog dosadašnjeg rada i konkretne rezultate", zaključila je Lara Arapović Bonačić.

Izbori za gradske kotareve i mjesne odbore održat će se 27. rujna, a izborna utrka u samom centru Splita tako dobiva dodatnu političku težinu: aktualna predsjednica koja je više od tri godine kotar vodila kao nezavisna predstavnica, po novi mandat ide na listi HDZ-a.