POLITIČKI SUKOB U SOLINU Ninčević žestoko odgovorio Mikasu: "Iza svega stoje povrijeđena taština i enormni ego"

Političke napetosti u Solinu dodatno su se zaoštrile nakon što je Davor Mikas, zamjenik gradonačelnika i predsjednik stranke Bolji Solin, iznio razloge prekida koalicijske suradnje s HDZ-om. Na njegove tvrdnje reagirao je gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, koji je u objavi na Facebooku oštro kritizirao dosadašnjeg političkog partnera, optuživši ga za iznošenje neistina, nedostatak inicijative i pokušaj preuzimanja gradonačelničkih ovlasti.

Ninčević je poručio kako Mikasovo obrazloženje izlaska iz koalicije ne odgovara stvarnim okolnostima njihova političkog razlaza.

„Danas ste imali priliku čuti (pročitati) izjave zamjenika gradonačelnika Davora Mikasa, ujedno i predsjednika stranke Bolji Solin, o navodnim razlozima izlaska iz koalicije s HDZ-om. Izlaganje je prepuno neistina i iskrivljenih činjenica”, napisao je Ninčević.

„Nije predložio nijedan novi projekt ni program”

Gradonačelnik Solina posebno se osvrnuo na Mikasov rad tijekom obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika. Tvrdi kako u tom razdoblju nije pokazao inicijativu za pokretanje novih projekata ili mjera koje bi pridonijele kvaliteti života građana.

„Davor Mikas u više od godinu dana obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika nije predložio ni jedan novi projekt, ni jedan novi program, ni jednu mjeru koja bi bila usmjerena u kvalitetniji život građana”, naveo je Ninčević.

Dodao je kako je Mikas, prema njegovim riječima, najviše inzistirao na proširenju vlastitih ovlasti.

„Ono što je jako dobro 'radio' je traženje da mu se prepusti veći dio ovlasti koje po zakonu i statutu pripadaju gradonačelniku”, poručio je.

Ninčević otkrio što je, prema njegovim tvrdnjama, presudilo koaliciji

U nastavku objave Ninčević je iznio svoju verziju događaja koji su doveli do političkog razlaza HDZ-a i Boljeg Solina.

Podsjetio je kako su dvije političke opcije, unatoč ranijim nesuglasicama, postigle dogovor o suradnji kako bi se osigurala stabilnost gradske vlasti. Tim je sporazumom, kako navodi, Mikasu omogućen ulazak u Gradsku upravu.

Međutim, Ninčević tvrdi da su se ubrzo pojavili novi zahtjevi.

„Ali vrlo brzo se ispostavilo kako to Davoru Mikasu nije dovoljno, već je postojala težnja da preuzme ovlasti gradonačelnika”, napisao je.

Prema njegovim riječima, ključni trenutak koji je doveo do prekida suradnje bilo je pitanje Mikasove političke budućnosti.

„Prelomna točka bilo je odbijanje da mu se u idućem mandatu osigura pozicija zamjenika gradonačelnika, na što stranka ni ja nismo pristali”, ustvrdio je Ninčević.

„Ako se ne slaže s vođenjem grada, zašto ne odstupi?”

Solinski gradonačelnik nije štedio riječi ni komentirajući Mikasove javne istupe. Poručio je kako se na iznesene optužbe ne namjerava pojedinačno osvrtati.

„O svemu iznesenom na konferenciji za medije nema se smisla ni očitovati jer tolika količina nebuloza odraz je isključivo povrijeđene taštine i enormnog ega”, napisao je.

Na kraju je otvorio i pitanje Mikasova ostanka na dužnosti zamjenika gradonačelnika, unatoč odluci njegove stranke o napuštanju koalicije.

„U svemu ovome interesantno je kako, ako se ne slaže sa smjerom vođenja grada, nije odstupio s pozicije zamjenika gradonačelnika, već se iste grčevito drži uz prava koja smatra da mu pripadaju”, zaključio je Ninčević.

Ova javna razmjena optužbi pokazuje koliko su se zaoštrili odnosi dosadašnjih političkih partnera u Solinu. Dok Mikas izlazak iz koalicije obrazlaže svojim razlozima, Ninčević tvrdi da je stvarni uzrok razlaza pitanje raspodjele ovlasti i budućih političkih funkcija.

Riječ je zasad o tvrdnjama koje je Ninčević iznio u svojoj javnoj objavi, a koje predstavljaju njegovu stranu političkog sukoba.