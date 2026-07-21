Politički rat potresa Sinj: SDP optužio HDZ-ovca za anonimne profile, Vidalina najavio tužbe

Nema mira u Sinju, barem kada je riječ o političkim odnosima. Gradski odbor SDP-a Sinj uputio je ozbiljan apel koji potpisuju predsjednik lokalne organizacije Nikola Vučković i gradska vijećnica Nataša Delonga Poparić, a odnosi se na pitanje anonimnih i pseudonimnih profila na društvenim mrežama. U fokusu priopćenja su nedavno objavljene informacije i snimke zaslona koje, prema tvrdnjama SDP-a, upućuju na moguću povezanost lokalnog dužnosnika HDZ-a Igora Vidaline te PR struktura bliskih toj stranci s navedenim profilima. SDP Sinja pozvao je prozvane aktere na preuzimanje političke i osobne odgovornosti te najavio podnošenje prijave nadležnim istražnim tijelima.

SDP Sinj traži odgovore

Priopćenje SDP-a Sinj prenosimo u cijelosti. "U javnosti su se pojavile ozbiljne informacije i snimke zaslona koje otvaraju pitanje tko zapravo stoji iza pojedinih anonimnih i pseudonimnih profila i stranica koje već dulje vrijeme djeluju u političkom i medijskom prostoru Sinja.

Godinama svjedočimo stvaranju atmosfere u kojoj se političke protivnike, javne osobe i građane koji misle drukčije vrijeđa, omalovažava i sustavno provlači kroz blato, često putem anonimnih profila iza kojih nitko formalno ne preuzima odgovornost. Sada su se pojavile okolnosti koje, prema javno objavljenim materijalima, upućuju na moguću povezanost jednog takvog profila s Igorom Vidalinom, a time se otvara i pitanje moguće povezanosti s HDZ-om Sinj. Usput, radi potpunog informiranja javnosti, važno je istaknuti da gospodin Igor Vidalina istodobno obnaša niz odgovornih javnih i društvenih funkcija: gradski je vijećnik Grada Sinja, vijećnik u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije, voditelj Veteranskog centra, član Uprave Viteškog alkarskog društva te član Uprave Alka marketinga.

Upravo zbog tolikog broja funkcija koje obnaša, svaka sumnja u njegovo javno djelovanje dobiva dodatnu težinu. Od osobe koja istodobno djeluje u predstavničkim tijelima, javnim institucijama i važnim sinjskim društvenim organizacijama opravdano se očekuju najviši standardi transparentnosti, odgovornosti i osobnog integriteta.

Stoga se ovdje više ne radi samo o pitanju nečijeg ponašanja na društvenim mrežama. Ako se iznesene sumnje pokažu utemeljenima, one nužno otvaraju i ozbiljno pitanje vjerodostojnosti njegova cjelokupnog javnog djelovanja, načina na koji obnaša brojne odgovorne funkcije te povjerenja koje su mu građani i institucije ukazali.

Ako su objavljene snimke autentične i ako se utvrdi da je osoba koja javno nastupa pod vlastitim imenom istodobno anonimno sudjelovala u političkim obračunima, onda više ne govorimo samo o neukusnoj komunikaciji na društvenim mrežama. Govorimo o ozbiljnom pitanju političke i osobne odgovornosti te metodama koje se koriste u svrhu difamacije."

"Je li postojala organizirana mreža anonimnih profila?"

"Posebno zabrinjavaju navodi o mogućoj široj, organiziranoj političko-komunikacijskoj pozadini takvog djelovanja. U javnom prostoru spominju se moguće veze s osobama i PR strukturama bliskima HDZ-u. Naglašavamo da te navode u ovom trenutku ne iznosimo kao utvrđene činjenice, ali smatramo da su pitanja koja su se otvorila dovoljno ozbiljna da javnost na njih zaslužuje jasne odgovore. Je li postojala organizirana mreža anonimnih profila i stranica? Tko ih je uređivao i koordinirao? Jesu li korišteni za ciljane političke napade na protivnike i neistomišljenike? Je li takvo djelovanje na bilo koji način bilo povezano s političkim ili PR strukturama? Je li bilo financirano ili organizacijski podržavano?

Ako nije, očekujemo jasne odgovore kojima će se takve sumnje otkloniti. SDP Sinj neće nikoga unaprijed osuđivati putem Facebooka. Identitet osoba koje su upravljale pojedinim profilima, kao i eventualnu pravnu odgovornost, trebaju utvrditi nadležna tijela na temelju digitalnih tragova i drugih dokaza. Međutim, politička odgovornost ne počinje tek pravomoćnom sudskom presudom. Ako se potvrdi da su ljudi povezani s političkim strukturama godinama, skrivajući se iza anonimnosti, stvarali kaljužu u sinjskom javnom prostoru, vrijeđali ljude, širili osobne diskvalifikacije i pokušavali manipulirati javnim mišljenjem, onda Sinj zaslužuje znati tko je to radio, za čiji račun i s kojim ciljem.

Igora Vidalinu i HDZ stoga pozivamo da se jasno i nedvosmisleno očituju o javno objavljenim materijalima."

SDP najavio prijavu istražnim tijelima

"Od Igora Vidaline očekujemo odgovor na jednostavno pitanje: je li upravljao ili na bilo koji način sudjelovao u upravljanju profilima i stranicama s kojima ga se dovodi u vezu? Već sada najavljujemo da će SDP nadležnim istražnim tijelima podnijeti prijavu zbog sumnje na protupravna postupanja putem društvenih mreža, uključujući klevetničke objave i moguće lažno predstavljanje, kako bi se sve navedene sumnje temeljito istražile, potvrdile ili otklonile.

Vjerujemo u neovisnost nadležnih tijela i očekujemo da se sve navedene indicije temeljito ispitaju. Još tijekom prošle izborne kampanje svjedočili smo tome kako su se politički neistomišljenici sustavno provlačili kroz blato putem pojedinih medija i lažnih profila. Tijekom kampanje, ali i nakon nje, prikupljali smo i dokumentirali objave i druge dostupne materijale jer smo bili uvjereni da će se prije ili poslije pokazati tko stoji iza takvog načina političkog djelovanja.

Ako se povezanost Igora Vidaline s navedenim profilima potvrdi, najmanje što očekujemo jest javna isprika svim ljudima koje se putem tih profila vrijeđalo, omalovažavalo i provlačilo kroz blato. Isto tako, očekujemo od HDZ-a i svih osoba čija se imena spominju u ovom kontekstu da jasno kažu jesu li znali za takvo djelovanje, jesu li ga na bilo koji način podržavali te postoji li bilo kakva financijska ili organizacijska povezanost HDZ-a s PR strukturama koje se spominju u javnosti.

Sinj je premalen grad da bi njegov javni prostor bio talac anonimnih političkih obračuna. Politika se vodi imenom i prezimenom, argumentima i odgovornošću, a ne skrivanjem iza lažnih profila", zaključuju sinjski SDP-ovci.

Vidalina uzvratio: "Optužbe su neosnovane"

Na optužbe je priopćenjem odgovorio Igor Vidalina, koji navodi da su tvrdnje SDP-a Sinj i potpisnika priopćenja Nikole Vučkovića i Nataše Delonge Poparić neosnovane.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti. "Današnje priopćenje SDP-a Sinj, u kojem ponovno preuzimaju ulogu političkog glasnogovornika gradonačelnika Bulja i Mosta, smatram skandaloznim.

Dok se Sinj suočava s negativnim prirodnim prirastom od minus 12, čak 341 djetetom koje nije upisano u vrtić, svakodnevnim odlaskom velikog broja Sinjana na posao u druge sredine, Mojankom kao ekološkom bombom, potpunim izostankom kapitalnih investicija i sveopćim neredom u Gradu, SDP svoju energiju troši na društvene mreže, ćakule i politička podmetanja. Radi njihove informacije, iako to vrlo dobro znaju, godinama sam izložen napadima, omalovažavanju i podmetanjima.

Nema uvrede, karikature ni laži kojima nisam bio osobno izložen. Narativ je uvijek isti – oblati, zastraši, vrijeđaj i dovoljno puta ponovi laž, nadajući se da će s vremenom postati 'istina'. Iako to ne bi smjelo biti tako, prihvatio sam da je to dio javne funkcije, pa makar bila i oporbena, te političke borbe koja podrazumijeva različita mišljenja, kritiku i javnu raspravu."

"Isti ljudi danas mi dijele lekcije o političkoj kulturi"

"Moje je pravo smatrati da velik dio tih napada dolazi iz političkog okruženja gradonačelnika Bulja i potpisnika SDP-ova priopćenja. Upravo zato teško prihvaćam da mi danas isti ljudi dijele lekcije o političkoj kulturi, dok istodobno u Facebook grupama koje administriraju, a koje su osnovane s potpuno drukčijom idejom od one koju danas promoviraju, ostavljaju prostor sadržajima kojima se vrijeđaju i omalovažavaju politički neistomišljenici.

Razumijem da su i druge javne osobe, pa tako i gradonačelnik Bulj, često izložene omalovažavanju i uvredama, osobito na društvenim mrežama. Takve pojave osuđujem, bez obzira na to prema kome su usmjerene. Nažalost, postale su dio naše političke svakodnevice, iako to nikada ne bi smjelo biti prihvatljivo."

Najavio pravne postupke protiv Vučkovića i Delonge Poparić

"Ali posljednjih dana i tjedana prijeđena je granica. U političke obračune uključeni su i članovi obitelji. Meta više nije samo moja obitelj, nego i obitelji drugih ljudi koje se javno proziva i označava. To je vrhunac podlosti i pokušaj zastrašivanja. Obitelj je svetinja i mora ostati izvan političkog blata jer naši najbliži nisu birali javni ni politički život.

Protiv gospođe Nataše Delonge Poparić i gospodina Nikole Vučkovića zbog neosnovanih optužbi pokrenut ću odgovarajuće pravne postupke radi zaštite svojeg integriteta, časti i ugleda. U Sinju, koji je nekoć bio prepoznat po razvoju, kulturi i uljuđenosti, danas su divljaštvo, primitivizam, vrijeđanje i politički performansi, koji su obilježili mandat Mira Bulja, nažalost postali prihvatljiv obrazac političkog djelovanja.

Neću odgovoriti mržnjom na mržnju niti podmetanjem na podmetanje. O tome kakav Sinj želimo ostaviti svojoj djeci svatko od nas govori vlastitim riječima i djelima. Nastavit ću govoriti ono što mislim i boriti se za pristojan, odgovoran, uljuđen i normalan Sinj. Jer Sinj zaslužuje biti normalan grad", stoji u priopćenju.