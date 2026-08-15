Politički potres(ić) na Hvaru: U Paizu razrješen šef Gradskog vijeća jer je postavljao nezgodna pitanja o pomorskom dobru?!

Stari Grad na Hvaru nije sredina za posebne ekscese, nije najstariji grad u Hrvatskoj ni njegovi mještani posebno zainteresiran za škandale svake vrste, a posebno ne političke. Godinama, desetljećima u Starom Gradu se lokalna politika odvija bez potresa i drama, nema ‘zakrvljenosti’ kakva se viđa u većim sredinama… Što je i normalno, kazuju nam dobro informirani, jer s nepunih tri tisuće stanovnika u raznim političkim opcijama nalaze se često članovi iste obitelji, čak i istog kućanstva.

Pričali smo s glavnim akterima

Stoga, kad je na lokalnim izborima prije godinu i tri mjeseca pobijedio gradonačelnik iz redova HDZ-a (što je predstavljalo značajnu promjenu nakon dva prethodna mandata), a u Gradskom vijeću je većinu od sedam vijećnika (od ukupno 13) držala oporba, nitko se nije previše zabrinuo. Održavale su se u tom periodu redovne sjednice, donosio se glavni gradski dokument – proračun, sve bez velike pompe, bez rušenja kvoruma ili žučnih rasprava.

Kada je na prošloj sjednici Gradskog vijeća početkom kolovoza došlo do smjene predsjednika Perislav Petrića iz SDP-a, može se reći da je u pitanju pravi politički potres za Paiz. Pričali smo s glavnim akterima, svatko ima svoje viđenje najnovijih događanja, a kako novi predsjednik gradskog parlamenta nije izabran početkom kolovoza tako predstojeću, 16. redovnu sjednicu u četvrtak te svečanu sjednicu u nedjelju na Dan Grada i za feštu Sv. Roka, zaštitnika grada, ove nedjelje će voditi dosadašnji potpredsjednik Antonio Makjanić (HDZ).

- Moja smjena je inicirana i pravdana bezveznim razlozima, mogli su tako reći da žele moju smjenu jer sunce sja… Argumenti su im da nisam poštivao Poslovnik, da sam u više navrata postupa suprotno odredbama Poslovnika o radu Gradskog vijeća: konkretno da sam postavljao tri pitanja iako bi, po njima, imao pravo na samo dva kao vijećnik, jer na treće nemam pravo jer formalno nije osnovan klub vijećnika… I formalno sam podnio prigovor na odluku o razrješenju s dužnosti predsjednika GV-a jer smatram da nema govora kako sam postupao protivno Poslovniku, kako nema govora da je narušena suradnja među vijećnicima zbog mog navodnog ponašanja, jer su u godinu i dva mjeseca sve odluke GV-a donesene jednoglasno što ne bi bilo moguće da je suradnja bila narušena. Dapače, upravo je gradonačelnik postupao protivno Poslovniku i zakonskim odredbama! - kazao nam je sada već bivši predsjednik Gradskog vijeća Perislav Petrić kako je došlo do njegovog razrješenja, barem ovaj protokolarni dio.

"Prijavljeni su..."

Smatra SDP-ov vijećnik – a upravo je Petrić s dvoje vijećnika Nezavisne liste Branka Lučića Lavčevića te četvero vijećnika Nezavisne liste Antonio Škarpa (bivši Ormojse) činio većinu u GV-u – kako su u pitanju neki partikularni interesi iza svega.

- Od prošlih izbora nema tonskih zapisa sjednica na internet stranicama Grada, ‘cvjeta’ divlja gradnja, a ja sam posebno inzistirao na pitanju o koncesiji na pomorskom dobru hotelu Maslina, koji su prethodno ilegalno nasuli plažu neprikladnim materijalom e da bi im se onda proširila koncesija na taj dio obale?! Prijavljeni su zbog tog nasipanja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture uz zapisnik o nasipanju 150 metara kubnih jer su narušili kvalitetu i izgled uvale, a godinama dovode javnost u zabludu označavajući na internetu plažu kao privatnu, čak su i na drvenim platoima postavljali table PRIVATE koje su uklonjene tek na moju intervenciju kod pročelnika. Koriste šetnicu za prometovanje vozilima, a gradonačelnik ne želi pokrenuti izradu prometnog rješenja Grada pa su sve šetnice postale prometne površine što je dovelo do devastacije Lanterne! Na moja kratka i jasna vijećnička pitanja koja su najčešće unutar 30 sekundi, a ne dozvoljenih pet minuta, dobivam sadržajno prazne odgovore tipa ‘primljeno na znanje’, ‘nastojat ćemo’, ‘bit ćete obaviješteni’… - kaže nam Petrić, dodajući kako do razrješenja ne bi moglo doći da se vijećnicima HDZ-a koji su digli ruke za smjenu nisu pridružili ‘žetončići’ iz opozicije. Dvije ruke, zbog kojih je onda i njegovo protivljenje bilo uzaludno pa je s još dva vijećnika bio suzdržan pri glasovanju o razrješenju.

"Mi nismo u koaliciji ni sa SDP-om ni HDZ-om"

Antonio Škarpa, gradonačelnik Starog Grada u prethodna dva izborna ciklusa (dakle u punih osam godina), kao da se pomalo zasitio politike. Iako je u njegovim mandatima, tvrde nam mještani, ipak dosta toga bilo bolje, urednije. Ne samo da se nije kandidirao za gradonačelnika, nego je svoje mjesto na listi za Gradsko vijeće prepustio kolegici s liste. Njegova lista je inače osvojila četiri mandata 2025. godine…

- Ne gledam baš tako, nije to nešto posebno… Bilo je samo dvoje naših vijećnika na toj sjednici, a mi nismo u koaliciji ni sa SDP-om ni HDZ-om. Ne gledamo na odluke niti kao oporba niti kao vlast, nego sve odluke gledamo kroz dobrobit mista. Svi prijedlozi i odluke na dobrobit mista dobit će našu podršku. Što se tiče razrješenja predsjednika Gradskog vijeća, nema tu nikakvih interesa, niti ćemo se kao lista i kandidati s liste baviti političkim prepucavanjima. Gledamo samo na dobre stvari da se ide naprid. - kratko nam je komentirao situaciju nositelj nezavisne liste i bivši gradonačelnik Antonio Škarpa.

Od predstavnika starogradske (izvršne) vlasti stižu slični diplomatski tonovi. Kažu nam kako je razrješenje Petrića provedeno u skladu s Poslovnikom i pravilima, nakon što je potrebna trećina vijećnika podnijela zahtjev za njegovim razrješenjem. Taj zahtjev je prihvaćen na idućoj sjednici sa sedam glasova ZA te tri suzdržana, no kako nije imenovan novi predsjednik, to se mora odraditi u idućih mjesec dana, do 3. rujna. Naši sugovornici iz HDZ-a smatraju kako će i ubuduće sve funkcionirati, kao što je uostalom i do sada bio slučaj te podsjećaju da su apsolutnu većinu u Gradskom vijeću na prošlim izborima izgubili doslovno zbog dva listića, dva ‘sumnjiva’ glasa su im ‘oduzeli’ sedmog vijećnika…