Politički potres u Solinu! Zamjenik gradonačelnika raskida s HDZ-om, Ninčeviću ostaje najtanja moguća većina

Veliki politički preokret na pomolu je u Solinu! Stranka Bolji Solin, koja je zajedno s HDZ-om i HSU-om na prošlogodišnjim lokalnim izborima osvojila uvjerljivu većinu u Gradskom vijeću, najavila je službeni prekid političke suradnje s HDZ-om. Odluka bi mogla ozbiljno promijeniti odnos snaga u solinskoj politici, a gradonačelnika Dalibora Ninčevića ostaviti s najtanjom mogućom većinom.

Iz stranke Bolji Solin danas je medijima stigao poziv na konferenciju za novinare koja će se održati u petak, 23. listopada, u 11 sati u Gradskoj vijećnici Grada Solina. Tema konferencije bit će službeni prekid dosadašnje koalicije i političke suradnje s Hrvatskom demokratskom zajednicom na lokalnoj razini. Pred novinare će izaći Davor Mikas, predsjednik Boljeg Solina i aktualni zamjenik gradonačelnika, te Josip Brčić, potpredsjednik stranke i gradski vijećnik. Prema najavi, predstavnici Boljeg Solina obrazložit će razloge raskida, govoriti o neispunjenim programskim ciljevima te predstaviti smjer svojeg budućeg političkog djelovanja.

HDZ ostaje bez dva koalicijska vijećnika. Što to znači za većinu?

Raskid suradnje mogao bi imati ozbiljne posljedice za političku stabilnost Solina, iako trenutačno ne znači automatski gubitak većine. Na lokalnim izborima održanima u svibnju 2025. godine zajednička lista HDZ-a, Boljeg Solina i Hrvatske stranke umirovljenika, predvođena gradonačelnikom Daliborom Ninčevićem, osvojila je 12 od ukupno 19 mjesta u Gradskom vijeću. Bila je to uvjerljiva izborna pobjeda koja je Ninčeviću osigurala stabilnu većinu i relativno komotnu poziciju u donošenju gradskih odluka.

Međutim, solinski HDZ ima deset vijećnika, dok Bolji Solin ima dva predstavnika, Josipa Brčića i Antoniju Milišić Jadrić. Preostalih sedam mjesta raspoređeno je između Nezavisne liste mladih, koja ima tri vijećnika, te SDP-a, HSP-a, HGS-a i nezavisnog vijećnika, koji imaju po jednog predstavnika.

Matematika je, dakle, vrlo jednostavna. Za većinu u Gradskom vijeću potrebno je deset glasova. Ako oba vijećnika Boljeg Solina nakon raskida suradnje prijeđu u oporbene redove, HDZ-u ostaje upravo deset vijećnika, nasuprot devetorici ostalih. Drugim riječima, Ninčević bi sa stabilne većine od 12 vijećnika pao na minimalnu većinu od deset.

Samo jedan vijećnik može promijeniti odnos snaga

Takav odnos snaga otvara niz političkih pitanja. Sve dok svih deset HDZ-ovih vijećnika podržava gradonačelnika, većina može funkcionirati bez dosadašnjih koalicijskih partnera. Međutim, prostora za izostanke ili politička neslaganja kod odluka koje zahtijevaju natpolovičnu većinu svih vijećnika gotovo da više nema. Dovoljno je da samo jedan HDZ-ov vijećnik uskrati podršku pa vladajući više ne mogu samostalno osigurati potrebnih deset glasova. Ako bi taj vijećnik podržao drugu stranu, odnos snaga mogao bi se potpuno preokrenuti.

Cijela priča ima još jednu važnu političku dimenziju. Predsjednik Boljeg Solina Davor Mikas nije samo čelnik stranke koja napušta koaliciju. On je ujedno aktualni zamjenik gradonačelnika Dalibora Ninčevića. Njih su dvojica na lokalnim izborima 2025. godine nastupila zajedno, kao kandidati zajedničke koalicije HDZ-a, Boljeg Solina i HSU-a. Ninčević je izabran za gradonačelnika, a Mikas za njegova zamjenika. Sada, nešto više od godinu dana nakon izborne pobjede, njihova politička suradnja dolazi do raskida. Zanimljivo je da raskid stranačke koalicije sam po sebi ne znači i automatski odlazak Mikasa s dužnosti zamjenika gradonačelnika, s obzirom na to da je na tu funkciju neposredno izabran zajedno s Ninčevićem. Zbog toga se nameće pitanje hoće li Mikas nastaviti obnašati dužnost zamjenika gradonačelnika, iako njegova stranka više ne želi političku suradnju s HDZ-om.

Od političkih protivnika do partnera, pa ponovno do raskida

Zanimljivo je podsjetiti i na političku povijest odnosa Boljeg Solina i HDZ-a. Naime, ove dvije političke opcije nisu oduvijek bile partneri. Bolji Solin ranije je nastupao kao kritičar gradske vlasti, a odnose s HDZ-om obilježavali su i oštri politički sukobi.

Do značajnog preokreta došlo je 2023. godine, kada je Bolji Solin odlučio podržati HDZ u Gradskom vijeću. O tom političkom preslagivanju tada je pisala i Dalmacija Danas, donoseći reakcije na izlazak Boljeg Solina iz dotadašnjih oporbenih odnosa i približavanje HDZ-u. Politička suradnja potom je formalizirana na izborima 2025. godine, kada su HDZ, Bolji Solin i HSU zajednički nastupili pred biračima.

Sada se taj politički savez, prema najavi Boljeg Solina, raspada.

Što slijedi u Solinu?

Petak bi mogao donijeti odgovore na nekoliko ključnih pitanja: zbog čega je došlo do raskida, koji su to programski ciljevi ostali neispunjeni te hoće li Bolji Solin ubuduće djelovati kao otvorena oporba HDZ-u ili će pojedine prijedloge gradske vlasti ipak nastaviti podržavati. Jednako će biti zanimljivo vidjeti i reakciju gradonačelnika Dalibora Ninčevića. Izvjesno je da HDZ, prema trenutačnom sastavu Gradskog vijeća, i bez Boljeg Solina može zadržati većinu. No, jednako je jasno da bi svako ozbiljnije neslaganje unutar njegovih deset vijećnika moglo izazvati političke probleme.