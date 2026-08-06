POLITIČKI POTRES U SINJU Prvi put nema laureata, SDP žestoko prozvao vladajuće: "Kad su se zatresle fotelje, nestala su i priznanja"

Grad Sinj ove godine prvi put nije dodijelio javna priznanja, a iz sinjskog SDP-a tvrde kako razlog nije proceduralne prirode, nego posljedica političkih sukoba, trgovine i nesposobnosti većine u Gradskom vijeću da postigne dogovor. Na problem je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća upozorila SDP-ova vijećnica Nataša Delonga Poparić, ocijenivši kako je Sinj suočen s ozbiljnom političkom i institucionalnom krizom.

"Važnije su im fotelje nego zaslužni građani"

Iz SDP-a poručuju kako nedodjeljivanje priznanja pokazuje da su vladajućoj većini važniji međusobni odnosi, političke funkcije i unutarstranački obračuni od građana koji su svojim radom zadužili Sinj. "Kad su se unutar vladajuće većine zatresle političke fotelje, nestala su i javna priznanja. To dovoljno govori o tome na kojim temeljima počiva njihov sustav odlučivanja", navode u priopćenju Gradskog odbora SDP-a Sinj.

Delonga Poparić podsjetila je kako je još prošle godine napustila Odbor za javna priznanja jer, kako tvrdi, više nije željela sudjelovati u procesu koji je izgubio smisao. Prema njezinim riječima, već je tada upozoravala da se odluke o priznanjima ne donose isključivo na temelju zasluga i doprinosa zajednici, nego pod utjecajem političkih dogovora, lobiranja i interesnih kalkulacija. U sinjskom SDP-u ističu kako bi javna priznanja trebala predstavljati zahvalnost građanima koji su svojim znanjem, radom i požrtvovnošću ostavili trag u gradu. Smatraju da se priznanja ne smiju pretvoriti u sredstvo političkih obračuna ili trgovine između stranaka i vijećnika koji čine većinu u Gradskom vijeću.

"Ovo nije pitanje jedne nagrade niti jednog kandidata. Ovo je pitanje vjerodostojnosti gradskih institucija, načina upravljanja Gradom i poštovanja prema svim ljudima koji svojim radom promiču ime Sinja", poručili su.

O zdravstvu nema rasprave, ali za političke sukobe uvijek ima vremena?

Delonga Poparić na sjednici je ponovno otvorila i pitanje zdravstvene zaštite u Sinju. Podsjetila je kako je prije godinu dana zatražila sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća na kojoj bi se raspravljalo o stanju zdravstvene zaštite, proširenju specijalističko-konzilijarnih usluga, osnivanju Savjeta za zdravstvo te projektu izgradnje nove bolnice.

Prema tvrdnjama SDP-a, vladajuća većina odbila je taj prijedlog uvrstiti na dnevni red. "Dok se rasprave o zdravstvu, dostupnosti zdravstvenih usluga i budućnosti sinjske bolnice sustavno izbjegavaju, za političke trgovine, međusobne sukobe i borbu za utjecaj uvijek se pronađe vremena", stoji u priopćenju.

Sjednica tek nakon Alke: "Čekaju da se ugase kamere"

Iz SDP-a posebno problematiziraju termin sljedeće sjednice Gradskog vijeća, koja je sazvana nakon završetka Sinjske alke. Tvrde kako takav raspored ostavlja dojam da vladajući žele izbjeći neugodna pitanja u razdoblju kada je Sinj u središtu pozornosti hrvatske javnosti i kada u gradu borave predstavnici državnog vrha i vodstva HDZ-a.

"Umjesto da građanima i hrvatskoj javnosti odgovore na pitanja o vlastitim sukobima, odgovornosti i potpunom fijasku oko javnih priznanja, vladajući su odlučili pričekati da se ugase kamere i završe svečanosti", navode sinjski SDP-ovci. Smatraju kako takav potez ostavlja dojam izbjegavanja političke odgovornosti upravo u danima najveće medijske pozornosti.

Prozvali i Vidalinu: "Predstavlja se kao oporba, a održava većinu"

U priopćenju su se osvrnuli i na vijećnike koji se u javnosti predstavljaju kao oporba, ali zajedno s HDZ-om čine većinu u Gradskom vijeću. Posebno su prozvali Igora Vidalinu, za kojeg tvrde da se pokušava predstaviti kao kritičar vlasti, dok istodobno sudjeluje u održavanju postojeće većine.

"Građani odavno vide da iza priče o 'oporbi' stoji ista politička većina koja donosi odluke, raspoređuje funkcije i snosi odgovornost za stanje u Gradu", poručuju iz SDP-a. Iz Gradskog odbora SDP-a Sinj zaključuju kako grad zaslužuje odgovornu, transparentnu i vjerodostojnu vlast koja će se baviti zdravstvom, razvojem i javnim interesom. "Građani Sinja zaslužuju vlast koja će odgovarati njima, a ne političkim centrima moći i uskim interesnim skupinama", zaključili su predsjednik sinjske organizacije SDP-a Nikola Vučković i gradska vijećnica Nataša Delonga Poparić.