POLITIČKI POTRES U BAŠKOJ VODI Šest vijećnika traži opoziv načelnika Radića: "Građani imaju pravo znati istinu o političkim i upravljačkim okolnostima"

U Baškoj Vodi sprema se inicijativa za raspisivanje referenduma o opozivu načelnika Vjekoslava Radića. Šest vijećnika NLM-a i SDP-a objavilo je da će pokrenuti postupak kojim bi se građanima omogućilo da odluče treba li Radić ostati na čelu Općine do kraja mandata.

Riječ je o vijećnicima Melindi Borković, Nikolini Divić, Luki Graniću, Matejasu Jozipoviću, Dini Berošu i Josipu Topaloviću.

„Danas vam se ponovno obraćamo jer građani imaju pravo znati istinu o političkim i upravljačkim okolnostima u Općini, osobito u trenutku kada nezadovoljstvo njegovim radom postaje sve izraženije“, naveli su u zajedničkoj objavi.

Traže još najmanje tri glasa

Radić je na lokalnim izborima izabran za načelnika kao kandidat NLM-a i SDP-a. U prvom krugu osvojio je 1.029 glasova, dok je njegov protukandidat Josko Roščić iz HDZ-a dobio 950 glasova.

Šest vijećnika sada tvrdi da je Radić ozbiljno odstupio od obveza preuzetih tijekom izbora te da je narušeno njihovo političko povjerenje.

Najavili su pokretanje inicijative za referendum, navodeći da su im za njegovo raspisivanje potrebna još najmanje tri vijećnička glasa.

„Tada će svaki vijećnik morati jasno odlučiti hoće li omogućiti građanima da odlučuju ili će podržati ostanak sadašnjeg načelnika“, poručili su.

Prema trenutačno objavljenom sastavu Općinskog vijeća Baške Vode, ono ima 13 članova, a Matejas Jozipović obnaša dužnost predsjednika Vijeća.

Radić se vratio u HDZ

Njihova najava dolazi neposredno nakon političkog obrata u Baškoj Vodi. Radić, koji je na izborima nastupio uz potporu NLM-a i SDP-a, ponovno je pristupio HDZ-u.

Vijećnici u svojoj objavi navode da njegov prelazak u drugu stranku ne žele dodatno politički ocjenjivati te ističu da mu zakon omogućuje takvu odluku.

„Međutim, svaka politička odluka nosi odgovornost prema biračima i partnerima koji su omogućili preuzimanje javne dužnosti. Povjerenje birača nije privatno vlasništvo pojedinca niti se smije koristiti kao sredstvo osobnog političkog opstanka“, poručili su.

Iznijeli niz optužbi na račun upravljanja Općinom

Vijećnici su istodobno iznijeli niz kritika i optužbi na račun načina na koji Radić vodi Općinu. Među ostalim, navode pitanja javnih nabava, zapošljavanja, realizacije predizbornih obećanja i upravljanja općinskim tvrtkama.

Posebno su izdvojili Baško Polje, tvrdeći da načelnik nije poduzeo mjere koje su od njega tražili vijećnici radi zaštite javnog interesa.

Riječ je o tvrdnjama vijećnika iznesenima u njihovoj političkoj objavi.

„Ovo nisu obična politička neslaganja. Riječ je o ozbiljnim pitanjima odgovornosti, zakonitosti, transparentnosti i upravljanja javnim novcem. Građani imaju pravo na jasne, potpune i provjerljive odgovore“, naveli su.

„Odlučivat će građani“

Šestero vijećnika poručuje da će nastaviti djelovati kroz Općinsko vijeće i koristiti zakonske mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.

Njihov je cilj, kako navode, raspisivanje referenduma na kojem bi stanovnici Baške Vode odlučili o tome treba li Radić nastaviti obnašati dužnost.

„O budućnosti Općine neće odlučivati stranke ni pojedinci. Odlučivat će građani. Zato zahtijevamo da im se omogući jasno i demokratsko izjašnjavanje na referendumu o opozivu načelnika“, zaključili su vijećnici.