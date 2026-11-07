Politički potres u Baškoj Vodi dan prije referenduma: Bivši načelnik izbačen iz HDZ-a, članovi tvrde da su poslali čak 113 ispisnica!

U Baškoj Vodi politička situacija dodatno se zaoštrila neposredno uoči referenduma o opozivu općinskog načelnika Vjekoslava Radića, zakazanog za nedjelju, 8. studenoga. Nakon što je dugogodišnji bivši načelnik Joško Roščić isključen iz HDZ-a, stigla je i vijest o nezadovoljstvu dijela stranačkog članstva, koje tvrdi da je poslalo čak 113 ispisnica. Istodobno je Općinsko vijeće održalo sjednicu bez aktualnog načelnika i dijela vijećnika.

Riječ je o nastavku višemjesečnih političkih sukoba u općini na Makarskoj rivijeri. Posebno je zanimljivo da je Radić na prošlogodišnjim izborima pobijedio Roščića kao nezavisni kandidat uz potporu Nezavisne liste mladih i SDP-a, nakon čega se vratio u HDZ. Upravo je taj politički rasplet doveo do novih podjela među vijećnicima i unutar lokalne organizacije stranke.

Roščić nakon 37 godina isključen iz HDZ-a

Časni sud Županijske organizacije HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije donio je 5. studenoga odluku o bezuvjetnom isključenju Joška Roščića iz stranke. Kako je dan poslije priopćilo Povjerenstvo Općinske organizacije HDZ-a Baška Voda, razlog je osobito teška povreda članskih obveza, a stegovni postupak pokrenut je 1. listopada.

U pozadini odluke nalazi se Roščićeva potpora raspisivanju referenduma o opozivu načelnika Radića. Naime, krajem rujna za referendum je glasalo devetero općinskih vijećnika, među kojima i trojica tadašnjih HDZ-ovaca: Joško Roščić, Ante Lončar i Vicenco Cvitanović. Njihovi glasovi omogućili su donošenje odluke o raspisivanju referenduma, unatoč protivljenju dijela stranke.

Roščić, koji je u HDZ-u proveo 37 godina, za Makarsku danas izjavio je da ga odluka nije iznenadila te da se namjerava žaliti. Istaknuo je kako je podrškom referendumu želio omogućiti građanima da sami odluče o budućnosti općinske vlasti.

Novi preokret: Dio članova tvrdi da je poslao 113 ispisnica

Samo dan nakon objave Roščićeva isključenja, u subotu 7. studenoga stigla je nova vijest. Kako javlja portal Pod Biokovom, dio članova i utemeljitelja baškovoškog HDZ-a objavio je da je 6. studenoga poslano 113 ispisnica iz stranke, a najavljeno je i podnošenje dodatnih ispisnica.

U dopisu kao razloge istupanja navode neslaganje sa sadašnjim Povjerenstvom Općinske organizacije HDZ-a Baška Voda, ali i, prema njihovim tvrdnjama, prijetnje te omalovažavanje. Navode kako zbog preopterećenosti stranačkog elektroničkog sandučića nisu uspjeli poslati sve ispisnice te da postupak nastavljaju tijekom subote.

Pritom valja naglasiti da je 113 ispisnica podatak koji je iznijela skupina nezadovoljnih članova, a ne službeno potvrđen broj zaključenih istupanja iz stranke.

S druge strane, Povjerenstvo baškovoškog HDZ-a ranije je izvijestilo da je tijekom organizacijskih promjena zaprimljeno 50 novih pristupnica. U Povjerenstvu tvrde da promjene otvaraju prostor novim ljudima i generacijama te ističu da članstvo podrazumijeva poštovanje stranačkih odluka.

Općinsko vijeće zasjedalo bez načelnika, on objasnio zašto nije došao

Dodatnu pozornost izazvala je sjednica Općinskog vijeća održana u petak, 6. studenoga. Prema izvještaju Makarske danas, na sjednici nije bilo načelnika Vjekoslava Radića, pročelnice ni drugih općinskih službenika. Izostala su i trojica HDZ-ovih vijećnika te jedna nezavisna vijećnica.

Devet nazočnih vijećnika ipak je činilo potreban kvorum, pa je sjednica održana. Predsjednik Općinskog vijeća Matejas Jozipović ustvrdio je da su ispunjeni uvjeti za njezino održavanje, nakon čega je jednoglasno prihvaćen dnevni red. Uz raspravu o referendumu, govorilo se i o Dječjem selu te uljari.

Načelnik Radić svoj je nedolazak prethodno najavio i obrazložio. U javnoj poruci, koju je prenijela Dalmacija News, sjednicu sazvanu neposredno prije referenduma opisao je kao još jednu političku predstavu u kojoj ne želi sudjelovati.

Radić smatra da se iza inicijative za njegov opoziv nalaze politički interesi i sukobi njegovih protivnika, dok vijećnici koji su podržali referendum ističu pravo građana da odluče o načelnikovu mandatu. Riječ je o različitim političkim tumačenjima razloga za održavanje referenduma.

Sutra referendum: Za opoziv je potrebno najmanje 950 glasova

Referendum o opozivu načelnika održat će se u nedjelju, 8. studenoga, a prema zaključenom popisu birača pravo glasa ima 2.848 stanovnika Općine Baška Voda. Građani će odgovarati na pitanje jesu li za opoziv općinskog načelnika Vjekoslava Radića.

Za uspjeh opoziva nije dovoljna samo većina među onima koji izađu na referendum. Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, za opoziv se mora izjasniti većina birača koji su glasovali, pri čemu broj glasova za opoziv mora dosegnuti najmanje trećinu svih upisanih birača.

To znači da je u Baškoj Vodi potrebno najmanje 950 glasova ZA opoziv, uz uvjet da oni predstavljaju većinu glasova birača koji su sudjelovali na referendumu.

Povjerenstvo lokalnog HDZ-a ranije je pozvalo svoje članove i simpatizere da ne izlaze na referendum, ocjenjujući ga nepotrebnim troškom, dok vijećnici koji su pokrenuli postupak ističu važnost izjašnjavanja građana. Sam Radić ranije je poručio da će poštovati odluku birača.

Nedjeljni referendum tako će dati odgovor na pitanje ostaje li Vjekoslav Radić na čelu Baške Vode ili će doći do njegova opoziva. Neovisno o rezultatu, događaji posljednjih dana već su pokazali razmjere političkih podjela u lokalnom HDZ-u i Općinskom vijeću.