Politički potres u Americi! Demokrati osvojili Senat i prema projekcijama preuzimaju Zastupnički dom: Težak udarac za Trumpa

Američki predsjednik Donald Trump suočen je s velikim političkim porazom na izborima za Kongres. Demokrati su ostvarili niz iznenađujućih pobjeda, uključujući tradicionalna republikanska uporišta, čime su ozbiljno uzdrmali dosadašnji odnos snaga u Washingtonu.

Američki međuizbori održani u utorak, 3. studenoga, donijeli su veliki preokret na političkoj sceni Sjedinjenih Američkih Država. Demokratska stranka osvojila je većinu u Senatu, dok su američke televizijske mreže NBC News i CNN objavile projekcije prema kojima demokrati preuzimaju i kontrolu nad Zastupničkim domom Kongresa. Kako izvještavaju američki Associated Press (AP) i Reuters, rezultati predstavljaju ozbiljan udarac za predsjednika Donalda Trumpa, čija je Republikanska stranka u prve dvije godine njegova drugog mandata kontrolirala oba doma Kongresa. Izborna noć obilježena je nizom iznenađenja, a demokrati su uspjeli ostvariti pobjede čak i u saveznim državama u kojima su republikanci godinama imali izrazitu prednost.

Velika iznenađenja u Teksasu, Ohiju i Južnoj Karolini

Jedna od najvećih pobjeda demokrata dogodila se u Teksasu, gdje je demokratski kandidat James Talarico pobijedio republikanca Kena Paxtona. Riječ je o posebno značajnom rezultatu jer demokrati nisu osvojili izbore za američki Senat u toj saveznoj državi još od 1988. godine. Veliko iznenađenje dogodilo se i u Južnoj Karolini, gdje je demokratkinja Annie Andrews pobijedila republikanku Darline Graham, kandidatkinju koju je podržavao Trump. Demokrati su preokrenuli odnos snaga i u Ohiju, gdje je Sherrod Brown pobijedio republikanca Jona Husteda, dok je u Sjevernoj Karolini bivši guverner Roy Cooper ostvario pobjedu nad republikancem Michaelom Whatleyjem.

Posebno se ističe i rezultat u Kansasu, gdje je demokrat Adam Hamilton pobijedio dosadašnjeg republikanskog senatora Rogera Marshalla. Prema Associated Pressu, demokrati su zahvaljujući pobjedi Josha Tureka u Iowi osigurali većinu u Senatu. Turek je pobijedio republikanku Ashley Hinson, čime je demokratska stranka osvojila još jedno mjesto koje su prethodno držali republikanci.

Trump gubi kontrolu nad Kongresom

Izbori su održani na polovici Trumpova drugog predsjedničkog mandata, a njihov ishod mogao bi značajno promijeniti način funkcioniranja američke vlasti tijekom sljedeće dvije godine. Na izborima se odlučivalo o svih 435 mjesta u Zastupničkom domu te o 35 mjesta u Senatu, koji ukupno ima 100 članova.

Za većinu u Zastupničkom domu potrebno je najmanje 218 mandata. Prema projekcijama NBC Newsa, demokrati su osigurali preuzimanje Zastupničkog doma, što bi im omogućilo da blokiraju dio predsjednikove zakonodavne agende, pokreću parlamentarne istrage i pojačaju nadzor nad radom administracije. Ipak, Trump bi i dalje zadržao predsjedničke ovlasti, uključujući pravo veta na zakone koje usvoji Kongres.

Prema analizi Associated Pressa, izborni rezultati upućuju na veliko nezadovoljstvo građana smjerom kojim se zemlja kreće. Istraživanje AP Voter Poll pokazalo je da je približno tri četvrtine birača nezadovoljno ili ljutito zbog stanja u SAD-u. Oko 70 posto ispitanih smatra da Kongres treba snažnije nadzirati predsjedničku vlast.

Među ključnim problemima koje su birači isticali nalaze se visoki troškovi života, rast cijena goriva i svakodnevnih potrepština te nezadovoljstvo američkim ratom protiv Irana. Reuters navodi da su upravo gospodarski problemi i nezadovoljstvo Trumpovom politikom bili među važnim čimbenicima koji su utjecali na rezultate izbora.

Demokrati najavljuju promjene u Washingtonu

Čelnik demokrata u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries još je tijekom izborne noći poručio kako se njegova stranka nalazi pred velikom promjenom političkog smjera zemlje. Jeffries je istaknuo da su podaci o ranom glasovanju i odazivu birača vrlo ohrabrujući, ali je pritom naglasio da demokrati ne žele prerano proglašavati pobjedu. Nakon osvajanja većine u Senatu oglasio se i demokratski čelnik Chuck Schumer, koji je poručio kako je njegova stranka, unatoč svim očekivanjima i preprekama, uspjela osvojiti kontrolu nad gornjim domom Kongresa.

U demokratskom taboru rezultate tumače kao zahtjev birača za promjenom smjera američke politike, dok republikance očekuje razdoblje preispitivanja izbornih poraza. Rezultati predstavljaju jedan od najvažnijih političkih trenutaka Trumpova drugog mandata. Ako se projekcije o Zastupničkom domu potvrde, demokrati će od siječnja 2027. kontrolirati oba doma Kongresa, što bi moglo otvoriti razdoblje znatno oštrijih sukoba između Bijele kuće i zakonodavne vlasti. Prebrojavanje glasova u pojedinim izbornim jedinicama još traje, a konačan raspored svih kongresnih mandata bit će poznat nakon dovršetka izbornih postupaka.