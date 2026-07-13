Politički okršaj u Sinju: HDZ prozvao Bulja zbog kašnjenja s alkaricom

Klub vijećnika HDZ-a Sinj pozvao je gradonačelnika Mira Bulja da bez daljnjeg odgađanja pokrene postupak za isplatu ovogodišnje alkarice građanima.

U priopćenju navode kako je Gradsko vijeće prije više od dva i pol mjeseca izmijenilo Odluku o socijalnoj skrbi kako bi se božićnice, uskrsnice i alkarice ubuduće isplaćivale dostojanstvenije – bez čekanja u redovima i izlaganja građana nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Prema odluci, isplata bi se trebala obavljati isključivo na žiro ili tekući račun, odnosno putem FINA-e za građane koji nemaju otvoren račun. Iz HDZ-a ističu kako takav način osigurava transparentnost, jednaka pravila za sve korisnike te dodatnu zaštitu javnog novca.

U priopćenju navode kako, unatoč donesenoj odluci, gradonačelnik Miro Bulj još nije predložio kriterije za ostvarivanje prava na ovogodišnju alkaricu, zbog čega gradske službe ne mogu raspisati javni poziv.

"Građani čekaju alkaricu. Prošlo je više od dva i pol mjeseca. Što još čeka gradonačelnik?", poručili su iz Kluba vijećnika HDZ-a Sinj.

Pozvali su gradonačelnika da predloži kriterije kako bi ih Gradsko vijeće moglo usvojiti te da pomoć što prije stigne do socijalno najugroženijih građana Sinja.