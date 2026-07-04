Političke tenzije na Visu. Gradonačelnik: "Modra špilja donosi oko 400.000 eura gubitka godišnje"

Gradonačelnik Komiže Ivica Vitaljić, objavio je opširno očitovanje u kojem je odgovorio na prozivke oporbenih vijećnika, osvrnuvši se na rad mjesnih odbora, funkcioniranje gradske uprave, razvojne projekte i upravljanje gradskim financijama.

Poručio je kako građani imaju pravo čuti "i drugu stranu priče", posebno kada kritike dolaze od političkih opcija koje su, kako navodi, gotovo tri desetljeća upravljale Komižom.

O mjesnim odborima i Savjetu mladih

Gradonačelnik tvrdi da od osnutka Grada Komiže pa do posljednjih lokalnih izbora nikada nisu bili održani izbori za mjesne odbore, iako je Mjesni odbor Podšpilje godinama bio predviđen gradskim Statutom.

Podsjeća kako je njegova politička opcija još u prošlom mandatu tražila raspisivanje izbora te očitovanje nadležnog ministarstva zbog, kako navodi, kršenja propisa.

Ističe i da ranije nije bio raspisan javni poziv za Savjet mladih, unatoč zakonskoj obvezi, dok danas Komiža ima i mjesne odbore i Savjet mladih.

Smatra kako mjesni odbori trebaju biti mjesto suradnje, a ne političkih sukoba, pri čemu kao pozitivan primjer navodi Podšpilje, gdje su se mještani dogovorili oko zajedničke liste, dok je na Biševu, kaže, zbog političkih okolnosti bilo više lista.

O dopisu i predstavljanju Grada

Gradonačelnik odbacuje optužbe da nije odgovorio na dopis od 3. lipnja, navodeći da Grad Komiža taj dopis nikada nije zaprimio jer je, kako tvrdi, poslan na adresu elektroničke pošte bivše gradonačelnice.

Dodaje kako nije moguće odgovoriti na dopis koji nije stigao na službenu adresu Grada.

Osvrnuo se i na kritike vezane uz otvorenje izložbe na Biševu, istaknuvši da događaj nije organizirao Grad Komiža, već Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, koja je, prema njegovim riječima, pozvala zakonskog predstavnika Grada – gradonačelnika.

Naglašava kako mjesni odbori predstavljaju interese građana na svom području te imaju savjetodavnu ulogu, dok Grad Komižu prema zakonu predstavlja gradonačelnik.

"Građanima nudimo rješavanje stvarnih problema"

Gradonačelnik smatra da se javnost nepotrebno opterećuje pitanjem pozivnice za jednu izložbu, dok Komiža, kako navodi, ima znatno ozbiljnije izazove.

Kao prioritete izdvaja mali broj djece, nedostatak stanova i poslovnih prostora, prokišnjavanje vrtića, zapušteno dječje igralište te potrebu uređenja čitaonice za starije građane.

Ocjenjuje kako su to pitanja kojima bi se, prema njegovu mišljenju, trebalo baviti više nego političkim prepucavanjima.

O projektu staza na Biševu

Govoreći o projektu pješačko-biciklističkih staza na Biševu, gradonačelnik ističe kako je prethodna prijava predviđala 120 tisuća eura državnih sredstava uz više od 41 tisuće eura gradskog udjela, pri čemu je odobreno tek 60 tisuća eura.

Navodi da je nova gradska uprava projekt ponovno prijavila na natječaj za 2026. godinu, zatraživši 75 tisuća eura državnih sredstava uz nešto više od 10 tisuća eura vlastitog udjela. Odobreno je, kaže, 53.630 eura, čime je osigurana povoljnija financijska konstrukcija za Grad.

Kritika projekta Posjetiteljskog centra Modra špilja

Posebno se osvrnuo na Posjetiteljski centar Modra špilja na Biševu, za koji tvrdi da Gradu i gradskom trgovačkom društvu donosi oko 400 tisuća eura gubitka godišnje.

Procjenjuje da bi takav projekt u pet godina mogao proizvesti oko dva milijuna eura minusa, ističući kako se za taj iznos, prema njegovim riječima, moglo izgraditi više od 20 stanova za mlade obitelji.

Poručuje kako njegova administracija neće provoditi projekte koji stvaraju milijunske gubitke niti će pristajati na skuplje izvođenje javnih radova ako postoje financijski povoljnija rješenja.

"Grad ćemo voditi transparentno"

Na kraju poručuje kako će gradska uprava voditi Komižu odgovorno, transparentno i isključivo u interesu građana.

Dodaje kako neće dopuštati sukob javnog i privatnog interesa te najavljuje racionalnije upravljanje javnim novcem i veću transparentnost u provedbi gradskih projekata.