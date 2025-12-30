Politička pljuska u Dalmatinskoj zagori: Načelniku nije prošao proračun!

Načelniku Općine Proložac Toniju Garcu nije prošao proračun na danas održanoj sjednici Općinskog vijeća.

O cijeloj situaciji oglasio se Garac, ali i lokalni HDZ.

"Drage Proložanke i Proložani,

Želim vas izvjestiti kako na danas održanoj sjednici Općinskog vijeća nije usvojen Proračun Općine za 2026.godinu u visini od 4.8 milijuna Eura; s puno novih projekata i proračunskih aktivnosti.

Na predloženi proračun nismo imali ni jednu primjedbu u javnom savjetovanju niti amandman vijećnika u pisanom ili usmenom obliku.

Ovom odlukom, nažalost, općina je dovedena pred nove izbore za Općinsko vijeće.

Žao mi je zbog te odluke Općinskog vijeća, međutim primio sam je potpuno mirno svjestan da je ovo politika te ju stoga poštujem u potpunosti i nikome ne zamjeram.

Hvala mojim vijećnicima; Branku Mikuliću, Anti Češljaru, Miji Radeljiću, Vladi Šimiću, Slavenu Maršiću i Tei Leko na podršci za proračun.

U proteklih 6 mjeseci, osobno kao načelnik i moj tim, dali smo svoj maksimalni trud u radu Općine vodeći se da odluke koje donosimo donose dobrobit svim mještanima i samoj Općini.

Novih izbora se ne bojimo, vjerujemo da ljudi prepoznaju sve do sada učinjeno u ovom kratkom roku te ćemo u narednom razdoblju apelirati na razumijevanje, političku stabilnost nužnu za razvoj, ugovorene projekte i nove projekte općine koji su pred nama", poručio je putem Facebook stranice Toni Garac.

"Predloženi proračun nije razvojan"

HDZ se oglasio priopćenjem. Prenosimo ga u cijelosti.

Na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Proložac, održanoj 30. prosinca 2025. godine, vijećnici HDZ-a nisu podržali prijedlog proračuna koji je predložio načelnik Općine Proložac, g. Toni Garac.

Razlog tome jest činjenica da predloženi proračun nije razvojan te ne odgovara stvarnim potrebama naše općine. Posebno ističemo kako prijedlog ne sadrži nastavak projekta izgradnje stambenog naselja za mlade obitelji – projekta koji je upravo HDZ uvrstio u proračun za 2025. godinu uz planirano ulaganje od 40.000,00 eura što nije izvršeno. U prijedlogu proračuna za 2026. godinu predviđen je iznos od svega 20.000,00 eura, što smatramo nedostatnim i nedovoljnim za ozbiljan iskorak u rješavanju ovog iznimno važnog pitanja za ostanak mladih obitelji u našoj općini.

Nadalje, u prijedlogu proračuna ne postoje nikakve mjere usmjerene prema umirovljenicima, pa čak nije predviđena ni isplata simbolične božićnice, niti su predviđene konkretne mjere potpore poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima.

HDZ Općine Proložac je od početka pokazivao spremnost na suradnju. To potvrđuje činjenica da smo nakon izbora podržali proračun, povećanje koeficijenta za obračun plaće za radno mjesto pročelnika, kao i koeficijent za volontersku naknadu za načelnika, te dali podršku sistematizaciji radnih mjesta kako bi se omogućila nova zapošljavanja. Time smo jasnopokazali dobru volju i spremnost na konstruktivan rad u interesu Općine.

Nažalost, s druge strane nismo naišli na jednaku razinu suradnje. Načelnik g. Toni Garac nije ispunio obećanje dano u izbornoj noći o pružanju ruke suradnje. To potvrđuje i činjenica da predstavnici HDZ-a nisu uključeni u rad ključnih radnih tijela Općine, poput povjerenstva za prostorni plan, povjerenstva za zapošljavanje, povjerenstva za kulturno ljeto i drugih tijela koja donose važne odluke za razvoj Prološca. Također, nije ispunjeno ni obećanje o upisu sve djece u vrtić.

Smatramo da ovakav način vođenja Općine, bez dijaloga i suradnje, nije u interesu građana Prološca. Zbog svega navedenog zaključujemo kako daljnja suradnja u ovakvim okolnostima nema smisla te smatramo da je najpoštenije rješenje vratiti mandat građanima i omogućiti im da ponovno odluče o budućnosti Općine Proložac.