Politička elita stiže u Split - Macron, Meloni, Sanchez i Von der Leyen

Potvrđen je i dolazak grčkog premijera Micotakisa, slovenskog premijera Janše, premijera Portugala i Malte te predsjednika Cipra, a pozvani su i princ Albert II od Monaka i prestolonasljednik Al Husein bin Abdullah iz Jordana. Bit će tu i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa te europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, doznaje tportal.

Samit šefova država bit će središnji događaj hrvatskog predsjedanja grupacijom MED9 nakon što je ove godine održano više susreta na stručnoj i ministarskoj razini.

Europski lideri u Splitu idućeg utorka imat će svečanu večeru, a glavni program održat će se u srijedu. Na prvom panelu raspravljat će se na temu 'Otporno Sredozemlje u središtu snažnije Europe', a na drugome o 'Partnerstvu za održivo i prosperitetno Sredozemlje', dok će radni ručak biti posvećen 'neizvjesnoj geopolitičkoj i geoekonomskoj perspektivi Bliskog istoka'.

Sesija posvećena Sredozemlju u kontekstu Europe bit će zatvorena za javnost, a glavni gost bit će monegaški princ, dok će jordanski prestolonasljednik biti gost na sastanku posvećenom Bliskom istoku.

Očekuje se da će šefovi država ili vlada usvojiti zajedničku deklaraciju kojom će ponovno potvrditi predanost rješavanju zajedničkih izazova u sve složenijem geopolitičkom okruženju, jačanju otpornosti, sigurnosti i održivosti Sredozemlja i Europske unije te promicanju usklađenog djelovanja, uključujući i prema zajedničkom susjedstvu EU-a.

Treći ozbiljan međunarodni događaj

Nakon što je tijekom ove godine Hrvatska uspješno predsjedala Inicijativom triju mora, čiji je središnji samit održan u Dubrovniku, te nakon što su se početkom godine u Zagrebu okupili predsjednici ili premijeri iz stranaka u članstvu Europske pučke stranke, ovo će biti treći ozbiljan međunarodni događaj organiziran u Hrvatskoj ove godine, piše tportal.