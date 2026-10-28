Politička blokada na Bačvicama: Zaninović ponovno želi biti predsjednik kotara, ali nije dobio potrebnu podršku. Vijeće nije konstituirano

Gradski kotar Bačvice nakon konstituirajuće sjednice nije dobio novo vodstvo. Tomislav Zaninović, dugogodišnji kotarski čelnik i nositelj nezavisne liste koja je na izborima 27. rujna osvojila najviše glasova, ponovno je bio kandidat za predsjednika Vijeća, ali nije uspio okupiti potrebnu većinu.

Za predsjednika ga je predložila Ana Malovan, vijećnica s njegove nezavisne liste. Međutim, Zaninovićevu kandidaturu podržali su samo njih dvoje, dok su ostali prisutni vijećnici bili suzdržani. Time je njegov pokušaj povratka na čelo kotara zasad ostao bez uspjeha. Na sjednici nisu bila prisutna dva izabrana vijećnika, jedan s liste HDZ-a i Domovinskog pokreta te jedna vijećnica s koalicijske liste Centra, Možemo!, Direkta i SDP-a.

Tri prijedloga, nijedan nije prošao

Zaninović nije bio jedini kandidat za predsjednika. Tijekom sjednice predstavnik DOMiNO-a predložio je kandidata iz redova HDZ-a, dok je koalicijska lista Centra, Možemo!, Direkta i SDP-a također imala svoj prijedlog za predsjednika Vijeća. Međutim, nijedan od prijedloga nije dobio potrebnu većinu, pa Vijeće Gradskog kotara Bačvice nije konstituirano. Za izbor predsjednika sedmeročlanog vijeća potrebna su najmanje četiri glasa, a trenutačni odnos snaga pokazuje koliko je za formiranje većine važan dogovor između različitih političkih opcija.

Lozo vodio kotar, a onda ga je zamijenio Zaninović

Zanimljivo je da su Bačvice i u prethodnom mandatu imale složenu političku situaciju. Nakon izbora 2022. godine za predsjednika Vijeća izabran je Ante Lozo, tada predstavnik Domovinskog pokreta, uz podršku HDZ-a i nezavisne liste Tomislava Zaninovića. Lozo je kotar vodio nešto više od dvije godine, sve do veljače 2025., kada je predsjedničku funkciju, sukladno ranijem političkom dogovoru, preuzeo Zaninović. On je tako Bačvice vodio posljednjih približno godinu i pol prethodnog mandata.

Podsjetimo, na kotarskim izborima održanima 27. rujna 2026. godine najviše glasova osvojila je Nezavisna lista Tomislava Zaninovića, no to joj nije donijelo većinu u Vijeću. Prema konačnim rezultatima izbora, mandati su raspoređeni na sljedeći način: na izbore je izišlo svega 838 od ukupno 5.540 upisanih birača, odnosno 15,13 posto. Takav raspored mandata znači da nijedna lista ne može samostalno izabrati predsjednika, nego je za formiranje većine potreban dogovor najmanje dviju političkih opcija. Na konstituirajućoj sjednici takav dogovor nije postignut.

Bačvice su tako ostale bez konstituiranog kotarskog vijeća, a pred izabranim vijećnicima sada je novi pokušaj dogovora o njegovu vodstvu. Ipak, ovo nije kraj pokušaja konstituiranja Vijeća Gradskog kotara Bačvice. Prema pravilima koja uređuju rad kotarskih vijeća u Splitu, ako se Vijeće ne konstituira na prvoj sjednici, gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti saziva novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako ni drugi pokušaj ne uspije, predviđen je još jedan pokušaj u sljedećih 30 dana. Ne uspiju li vijećnici ni tada izabrati predsjednika, Gradsko vijeće Grada Splita raspisat će nove izbore za taj gradski kotar.