Političar iz Crne Gore o Hrvatskoj: "Najustaškija država u zapadnoj Europi"

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević oštro je kritizirao Hrvatsku, tvrdeći da službeni Zagreb političkim pritiscima usporava napredak Crne Gore prema članstvu u Europskoj uniji.

Knežević, koji je u Hrvatskoj proglašen nepoželjnom osobom, izjavio je u razgovoru za RTS da hrvatska strana postavlja sve više zahtjeva tijekom crnogorskih pregovora s Europskom unijom, prenosi portal Kolektiv.me.

Spomenuo Prevlaku, brod "Jadran" i logor Morinj

Prema njegovim riječima, Hrvatska od Crne Gore traži rješavanje pitanja razgraničenja na Prevlaci, vlasništva nad školskim brodom "Jadran", povrat određene imovine u Boki kotorskoj te isplatu 17 milijuna eura ratne odštete povezane s logorom Morinj.

Knežević tvrdi da Zagreb bez rješavanja tih pitanja neće dopustiti zatvaranje pojedinih pregovaračkih poglavlja.

"Hrvatska od Crne Gore traži isplatu ratne odštete za logor u Morinju, gdje nitko nije dobio ni po prstima", izjavio je Knežević, nakon čega je zaključio da je Crna Gora "u ovom trenutku postala rob Hrvatske".

Uputio teške optužbe na račun Hrvatske

Knežević je potom iznio niz teških optužbi na račun Hrvatske, nazivajući je "najustaškijom državom u zapadnoj Europi". Ustvrdio je i da je veličanje pozdrava "Za dom spremni" u Hrvatskoj, prema njegovu mišljenju, institucionalizirano.

"Imate nacističke pokrete diljem zapadne Europe, ali ono što se sada događa u Hrvatskoj institucionalizirano je do razine da se oni ponose pozdravom 'Za dom spremni'. Pravo je čudo da tamo uopće žive Srbi", kazao je Knežević.

Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova proglasilo je Kneževića nepoželjnom osobom nakon što je crnogorski parlament usvojio Rezoluciju o genocidu u sustavu logora Jasenovac, Dachau i Mauthausen, u čijem je donošenju imao istaknutu ulogu.