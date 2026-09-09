Polio automobil zapaljivom tekućinom, zapalio ga i sve snimio mobitelom. Uhićen je

​Policijski službenici Policijske postaje Vodice proveli su kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom na štetu 33-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine i 67-godišnjeg državljanina Poljske.

Sumnjiči ga se da je 6. rujna u Vodicama na parkiralištu, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, zapalio automobil koji je imao na korištenju, a koji je inače u vlasništvu oštećenog 33-godišnjaka, odnosno u vlasništvu odgovorne osobe obrta u kojem je osumnjičeni zaposlen, na način da je unutrašnjost vozila polio zapaljivom tekućinom, a potom je upaljačem izazvao požar.

Kriminalističkim istraživanjem također je utvrđeno da je osumnjičeni, nakon što je zapalio unutrašnjost automobila, mobitelom snimio cijeli događaj te videosnimku putem mobilne aplikacije, posredstvom prijatelja, poslao oštećenom 33-godišnjaku.

U navedenom događaju automobil u vlasništvu 33-godišnjaka u potpunosti je izgorio, dok su na susjednom parkiranom vozilu u vlasništvu 67-godišnjeg državljanina Poljske nastala oštećenja.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 44-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.