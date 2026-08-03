Policijski vikend u splitskoj okolici: Iz prometa izbačeno čak 199 vozača, četvorica završila iza rešetaka

Čak 199 vozača isključeno je iz prometa tijekom pojačanih policijskih kontrola koje su protekla tri dana provedene na području Splitsko-dalmatinske županije. Policija se posebno usmjerila na najteže prometne prekršaje, ponajprije vožnju pod utjecajem alkohola te odbijanje testiranja na prisutnost droga u organizmu.

Vozači su prekršajno sankcionirani, izrečene su im zabrane upravljanja vozilima, a četvorica najvećih prekršitelja, među kojima je većina ponavljača, predana su u zatvor. Dvojica uhićenih, uz vožnju pod utjecajem alkohola, automobilima su upravljala i bez položenog vozačkog ispita. Kod dvojice vozača izmjerene su iznimno visoke koncentracije alkohola – čak 3,46 i 2,93 promila.

U Splitu vozio kombi s 3,46 promila

U nedjelju, 2. kolovoza, oko 1.30 sati, policijski službenici zaustavili su u Matoševoj ulici u Splitu 28-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao kombijem pod utjecajem alkohola.

Izmjerena mu je koncentracija od čak 3,46 promila, dok je odbio preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu. Policija je utvrdila i da je u alkoholiziranom stanju narušavao noćni mir građana vičući i udarajući rukama po vozilu. Uhićen je i zadržan u policijskoj postaji do prestanka djelovanja opojnih sredstava, nakon čega je u žurnom postupku odveden na sud. Sud mu je odredio zadržavanje do 8. kolovoza, nakon čega je predan u zatvor.

Pijan izazvao sudar u Solinu

Prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila dogodila se u subotu, 1. kolovoza, oko 14 sati na području Majdana u Solinu. Prema policijskom izvješću, 39-godišnji vozač nije prilagodio brzinu kretanja te je prešao na dio kolnika namijenjen vozilima iz suprotnog smjera i udario u bočni dio drugog automobila. Srećom, u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.

Vozaču je izmjereno 2,93 promila alkohola, a utvrđeno je i da nije koristio sigurnosni pojas te da kod sebe nije imao vozačku dozvolu. Budući da je već pravomoćno kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, dok je još jedan postupak protiv njega u tijeku, policija je sudu predložila kaznu zatvora od 60 dana, novčanu kaznu i jednogodišnju zabranu upravljanja vozilom.

Sud mu je odredio zadržavanje od 15 dana te je predan u zatvor.

Vozačka mu ukinuta, a ponovno sjeo za volan pijan

Policija je u subotu oko 23 sata u Kaštel Sućurcu zaustavila automobil kojim je upravljao 43-godišnjak.

Kontrolom je utvrđeno da mu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih bodova te da vozačkom ispitu ne može pristupiti sve do srpnja 2028. godine. Unatoč tome, ponovno je sjeo za volan, i to s 1,61 promilom alkohola. Muškarac je tijekom protekle tri godine već tri puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje u alkoholiziranom stanju, dok su protiv njega u tijeku još dva postupka zbog istog prekršaja.

Policija je predložila zatvorsku kaznu od 60 dana i obvezno liječenje od ovisnosti. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od deset dana, ocijenivši da dosadašnje kazne nisu dovele do promjene njegova ponašanja te da postoji opasnost od ponavljanja prekršaja.

U Sičanima vozio bez položenog ispita

Još jedan teški prometni prekršaj zabilježen je u nedjelju oko 1.30 sati u mjestu Sičane, gdje su policijski službenici zaustavili 45-godišnjeg vozača. Izmjereno mu je 1,70 promila alkohola, a utvrđeno je i da nikada nije položio vozački ispit ni za jednu kategoriju vozila.

Nakon otrježnjenja odveden je na sud, kojemu je policija predložila kaznu zatvora od 30 dana i tromjesečnu zabranu upravljanja vozilom. Sud mu je odredio desetodnevno zadržavanje, nakon čega je predan u zatvor.