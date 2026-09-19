POLICIJSKI ULOV U DALMACIJI Pao s gotovo pola kilograma kokaina. Pogledajte kako je rasporedio drogu

Policijski službenici Odjela kriminaliteta droga Službe kriminalističke policije Policijske uprave zadarske proveli su kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjim državljaninom Kosova zbog kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U četvrtak, 17. rujna na zadarskom području policijski službenici su postupali prema 22-godišnjaku od kojeg su oduzeli oko 494 grama kokaina pakirano u više pojedinačnih pakiranja i jedan smotuljak s oko 0.8 grama kokaina.

Muškarac je uhićen i doveden u prostorije policije gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv muškarca je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama te je predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave zadarske.