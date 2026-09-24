Policijski službenici PU splitsko-dalmatinske darovali 181 dozu krvi

"U tjednu kada obilježavamo Dan policije i blagdana svetog Mihovila, naše kolegice i kolege, dobrovoljni darivatelji krvi odlučili su proslaviti svoj dan nastavkom humanitarnog rada i pomoći građanima.

U ponedjeljak i utorak, 21. i 22. rujna 2026.godine održana je akcija tijekom koje je prikupljena 181 doza dragocjene tekućine. Akcija darivanja je kao i do sada održana u službenim prostorijama Jedinice specijalne i interventne policije Split u Mravincima i ovoga puta akciji se odazvao veliki broj kolegica i kolega iz policijskih postaja na području čitave Splitsko-dalmatinske županije", izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Policijske uprave splitsko-dalmatinske već 29 godina okuplja policijske službenike koji uz svakodnevan posao pomoći građanima znaju da uvijek mogu učiniti još jedan korak više i pomoći i na ovaj način. Veseli nas činjenica da se akcijama pridružuje i sve veći broj mladih policijskih službenika, koji su također prepoznali važnost darivanja krvi i pokazali želju i spremnost da i na ovaj način pomognu najpotrebnijima, onima kojima darovana krv znači život

Po prvi put krv su darovala dva nova člana Kluba, a zabilježeni su i rekorderi u darivanju.

Umirovljeni policijski službenik Marin Banović krv je darivao 94 puta, a čak šest kolega je do sada više od 70 puta darovalo krv.

"Ponosni smo na humanost naših kolega i zahvaljujemo svim darivateljima, a Klubu dobrovoljnih darovatelja krvi Policijske uprave splitsko-dalmatinske čestitamo na uspješno provedenoj akciji", poručuju iz splitske policije.