VIDEO Policijski ronioci iz mora izvukli dvije topovske granate

Specijalizirani protueksplozijski ronioci Jedinice specijalne i interventne policije u srijedu su iz podmorja kod otočića Lukavci, u blizini otoka Hvara, izvukli dvije topovske granate i jednu balističku kapu.

Eksplozivna sredstva pronađena na dubini od pet metara

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, akcija je provedena 15. srpnja oko 12 sati. Granate kalibra između 120 i 150 milimetara nalazile su se na dubini od približno pet metara. Policija je informaciju o sumnjivom predmetu u moru zaprimila dan ranije. Budući da je predmet izgledao poput granate, na teren je odmah upućen tim posebno obučenih policijskih službenika.

Ronioci su eksplozivna sredstva na siguran način izvadili iz mora. Prema njihovu izgledu i karakteristikama, najvjerojatnije je riječ o granatama zaostalim iz Drugog svjetskog rata, koje su desetljećima provele u podmorju. Izvađena sredstva bit će predana policijskim službenicima Regionalne protueksplozijske jedinice Split, koji će ih uništiti u skladu sa sigurnosnim procedurama.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je i videosnimku postupanja specijaliziranih ronilaca