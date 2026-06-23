Policijski pas nanjušio kokain u autu na A1 kod Šestanovca: Uhićen 38-godišnjak

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave splitsko-dalmatinske u suradnji s Postajom granične policije Trilj dovršili su kriminalističko istraživanje nad 38-godišnjim muškarcem zbog sumnje u zlouporabu droga.

U subotu, 20. lipnja 2026. godine oko 00.10 sati na autocesti A1, na naplatnoj postaji Šestanovac, policija je zaustavila osobno vozilo kojim je upravljao osumnjičeni. Tijekom pregleda vozila službeni pas za detekciju droga reagirao je na prisutnost narkotika, nakon čega je vozač uhićen i priveden u policijske prostorije.

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Istoga dana obavljena je pretraga vozila, pri čemu su policijski službenici ispod poklopca motora, u prostoru ventilacije, pronašli dvije prozirne vrećice s ukupno 165,7 grama kokaina.

Utvrđena je osnovana sumnja da je 38-godišnjak počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, nakon čega je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a potom mu je određen istražni zatvor.