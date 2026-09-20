Policijski pas nanjušio kokain na A1: U automobilu pronađeno više od pola kilograma!

Zadarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Prema priopćenju Policijske uprave zadarske, postoji osnovana sumnja da je 27-godišnjak radi daljnje preprodaje nabavio kokain koji je potom prevozio skriven u automobilu.

Policijski službenici Postaje prometne policije Zadar u petak, 18. rujna, oko 15.30 sati na autocesti A1, na području Jasenica, zaustavili su automobil njemačkih registarskih oznaka. Vozilo je zaustavljeno u sklopu pojačanih policijskih aktivnosti u prometu.

Zbog sumnje da se u automobilu nalazi droga, u pregled je uključena Gana, policijski pas za detekciju droga PU zadarske. Gana je pozitivno reagirala na prisutnost droge u unutrašnjosti vozila.

Automobil je potom prevezen u krug Policijske uprave, gdje je na temelju naloga nadležnog suda obavljena pretraga.

Tijekom pretrage 27-godišnjak je policijskim službenicima iz pretinca automobila dragovoljno predao oko 522 grama kokaina, zapakiranog u jedan vakuumirani omot.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.