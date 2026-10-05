Policijski pas na A1 nadomak Splita nanjušio drogu u automobilu! Vozila je dama (27), a mladić (30) završio je u pritvoru

Policijski službenici Odjela kriminaliteta droga PU šibensko-kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom i 27-godišnjakinjom zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Sve je počelo u subotu, 3. listopada, na autocesti A1, na izlazu Vodice. Policajci Odjela kriminaliteta droga i Postaje prometne policije Šibenik tijekom kontrole prometa zaustavili su automobil šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljala 27-godišnjakinja, dok se na mjestu suvozača nalazio 30-godišnjak.

Tijekom policijskog postupanja 27-godišnjakinja je dragovoljno predala PVC vrećicu s amfetaminom bruto težine 7,2 grama. Njezin 30-godišnji suputnik policajcima je predao PVC vrećicu s kokainom bruto težine 8,9 grama.

Uslijedio je pregled automobila uz pomoć službenog psa za detekciju droga, koji je ukazao na mogućnost da se u vozilu nalazi još droge. Oboje su potom uhićeni i dovedeni u policijske prostorije na kriminalističko istraživanje.

Na temelju naloga Županijskog suda policija je u nedjelju, 4. listopada, detaljno pretražila vozilo. Pronađene su dvije PVC kutije s amfetaminom, odnosno „speedom“, ukupne bruto težine 2,094 grama, kao i digitalna vaga. Pronađeno je oduzeto od 30-godišnjaka.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 30-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Protiv 27-godišnjakinje će zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga biti podnesen optužni prijedlog.