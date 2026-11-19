Policijski službenici Postaje granične policije Imotski dovršili su kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom s područja Lovreća, za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, pretragom doma pronađena su i oduzeta 2 plastična omota s ukupno 170,26 grama droge hašiš. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Nadalje, policijski službenici II. Policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakom kod kojega je pronađeno i oduzeto 205,61 gram droge marihuane. Također je od njega oduzet novac kao i dvije vage za precizno mjerenje.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i protiv njega će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.