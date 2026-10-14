Policijska potjera kasno navečer na ulicama Splita, imamo detalje

Policijska potjera odvijala se u ponedjeljak kasno navečer na splitskim ulicama. Mladić (24) na motociklu ignorirao je svjetlosne i zvučne znakove policije te pokušao pobjeći. Nakon što su ga policajci sustigli, utvrđeno je da nema pravo upravljati vozilima bilo koje kategorije, a odbio je i testiranje na droge.

Splitski policajci 12. listopada oko 23.50 sati pokušali su zaustaviti motocikl na kojem su se nalazile dvije osobe, vozač i suvozač. Međutim, umjesto da postupi po naredbi policijskih službenika, vozač je ubrzao i nastavio vožnju.

Policajci su krenuli za motociklom te su ga ubrzo sustigli u Ulici Gradišćanskih Hrvata, gdje su zaustavili daljnji bijeg.

Prema vozaču i suvozaču policijski službenici primijenili su tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje, nakon čega su obojica privedena u policijsku postaju. Kako je izvijestila policija, tijekom postupanja nije bilo ozlijeđenih, ni među dvojicom muškaraca ni među policijskim službenicima.

Vozio bez položenog vozačkog ispita, odbio testiranje na droge

Daljnjim policijskim postupanjem utvrđeno je da je motociklom upravljao muškarac rođen 2002. godine, koji nije stekao pravo na upravljanje motornim vozilima nijedne kategorije.

Osim toga, odbio se podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu.

Zbog utvrđenih prekršaja vozač je uhićen i smješten u prostorije za zadržavanje.

Sud mu odredio zadržavanje do 16. listopada

Dan nakon događaja, 13. listopada, 24-godišnjak je doveden pred Općinski prekršajni sud u Splitu.

Sud mu je odredio zadržavanje do 16. listopada 2026. godine, nakon čega su ga policijski službenici sproveli u zatvor.

Konačna odluka o sankcijama bit će donesena naknadno, nakon dovršetka prekršajnog postupka.