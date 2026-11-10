Policijska akcija u Solinu: Mladić (25) bježao od policije, pronađeni mu droga i streljivo, završio u zatvoru!

Policijski službenici Policijske postaje Solin postupali su prema 25-godišnjem muškarcu koji je, unatoč zabrani upravljanja vozilom i ranijim kaznama, ponovno zatečen za upravljačem automobila. Tijekom postupanja kod njega su pronađeni droga i streljivo, a sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana.

Sve se dogodilo u petak, 6. studenoga 2026. godine, oko 19.30 sati u Solinu, kada su policijski službenici vozaču izdali naredbu da se zaustavi.

Međutim, 25-godišnjak se oglušio na naredbu i nastavio vožnju.

Vozio unatoč oduzetoj dozvoli i zabrani upravljanja

Policija je ubrzo zaustavila automobil te utvrdila da njime upravlja 25-godišnjak kojemu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Osim toga, na snazi mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije, koja traje do siječnja 2027. godine.

Provjerama je utvrđeno i da je automobilu isteklo važenje prometne dozvole.

Pronađeni marihuana i streljivo

Tijekom kriminalističkog istraživanja policijski službenici od 25-godišnjaka su oduzeli manju količinu marihuane i streljivo.

Oduzet mu je i automobil kojim je upravljao, a policija je sudu predložila da donese odluku o njegovu trajnom oduzimanju.

Muškarac je uz optužni prijedlog doveden na sud zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te propisa o posjedovanju oružja.

Šest puta pravomoćno kažnjavan

Iz policije ističu da je riječ o višestrukom ponavljaču najtežih prometnih prekršaja, ali i prekršaja povezanih sa zlouporabom droga.

Do sada je čak šest puta pravomoćno kažnjavan.

Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja policija je sudu predložila određivanje zadržavanja, kaznu zatvora u trajanju od 120 dana te zaštitnu mjeru psihosocijalnog tretmana.

Sud mu odredio 15 dana zadržavanja

Sud je 25-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.

O predloženoj kazni od 120 dana zatvora i trajnom oduzimanju automobila u dostavljenom policijskom izvješću nije navedena konačna sudska odluka.