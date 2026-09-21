Policija zna tko je krao gorivo na području Dugopolja, Trilja i Klisa

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakom kojeg sumnjiči za seriju krađa goriva na području Dugopolja, Trilja i Klisa. Prema policijskim podacima, iz bagera i drugih radnih strojeva ukrao je više od 3.300 litara goriva.

Istragu su zajednički proveli policijski službenici Policijske postaje Solin i Policijske postaje Sinj.

Kako navode iz policije, 21-godišnjaka se sumnjiči da je tijekom rujna 2026. u tri navrata na području Dugopolja pomoću alata obijao lokote i poklopce spremnika parkiranih bagera i drugih radnih strojeva u vlasništvu jedne tvrtke.

Iz njih je, prema sumnjama policije, ukrao više od 1.700 litara goriva.

Na području Klisa sumnjiči ga se za krađu dodatnih 130 litara goriva iz nezaključanog spremnika radnog stroja.

U Trilju nestalo više od 1.500 litara dizela

Policija ga povezuje i s krađama koje su se tijekom ožujka i svibnja dogodile u Trilju. Sumnja se da je iskoristio odsutnost djelatnika tvrtke te iz radnih strojeva parkiranih na gradilištu ukrao više od 1.500 litara dizelskog goriva.

Zbroje li se količine koje je objavila policija, riječ je o više od 3.330 litara goriva.

21-godišnjak je uhićen, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv njega su nadležnom državnom odvjetništvu podnesene kaznene prijave.

Policija ga sumnjiči za tri kaznena djela teške krađe i tri kaznena djela krađe na štetu pravnih osoba.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja.