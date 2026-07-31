Policija zaustavila taksi: Pronađen LSD, kokain, MDMA, ketamin i DMT

Koordiniranom akcijom policijskih službenika na autocesti A1 uhićen je 32-godišnji državljanin Portugala kod kojeg je pronađena veća količina različitih vrsta droge, digitalna vaga i veći novčani iznos. Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga Policijske uprave šibensko-kninske i Ravnateljstva policije zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Zaustavljen u taksiju na autocesti A1

Policijski službenici su u srijedu, 29. srpnja, u poslijepodnevnim satima na čvoru Vodice zaustavili taksi vozilo u kojem se 32-godišnji Portugalac nalazio na mjestu putnika. Prilikom postupanja kod njega je pronađen velik broj različitih narkotika, među kojima kokain, LSD, MDMA, ketamin, DMT i psilocibin.

Policija je osumnjičeniku oduzela PVC vrećicu sa 143 tablete LSD-a, 26 paketića kokaina ukupne bruto težine 31,2 grama te ukupno 58 tableta MDMA. Pronađena je i vrećica s MDMA-om bruto težine 15,8 grama, kao i dodatnih 1,3 grama MDMA-a u kristalima. Policijski službenici oduzeli su i 18 kapsula s psilocibinom, ukupne težine 18 grama, 32 kapsule ketamina ukupne težine 32 grama te pet staklenih bočica ispunjenih psilocibinom.

Kod osumnjičenika je pronađeno i osam staklenih bočica s DMT-om, digitalna vaga za precizno mjerenje te veći novčani iznos.

Predan pritvorskom nadzorniku

Muškarac je uhićen i doveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršenog istraživanja 32-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.