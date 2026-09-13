Policija zaustavila krijumčarenje migranata: Ukrajinac u autu poljskih tablica prevozio strane državljane

Policijski službenici Policijske uprave požeško-slavonske su u subotu 12. rujna 2026. godine, spriječili krijumčarenje stranih državljana, a za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli državnu granicu i nezakonito boravili na području Republike Hrvatske.

Tijekom obavljanja redovnih zadaća zaustavili su osobni automobil poljskih registarskih oznaka kojim je upravljao 39-godišnji ukrajinski državljanin te je utvrđeno da se u vozilu nalaze strani državljani za koje je kasnije utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije policije.

Prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o strancima.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.