Policija zaustavila hladnjaču kod Vodica: Talijani prevozili 140 kilograma morskih ježinaca za prodaju u Italiji

Dvojica talijanskih državljana uhićena su nakon što je policija u Sovlju kod Vodica u teretnom vozilu pronašla čak 140 kilograma morskih ježinaca. Policija sumnja da su ih namjeravali prodavati i koristiti u Italiji, a zaplijenjeni ježinci vraćeni su u more. Kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim i 44-godišnjim talijanskim državljanima dovršili su policijski službenici Policijske postaje Vodice zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela trgovanja zaštićenim prirodnim vrijednostima.

U hladnjači pronašli 140 kilograma ježinaca

Sve je počelo u utorak, 11. kolovoza, oko podneva u Sovlju, gdje su policajci zaustavili teretno vozilo talijanskih registarskih oznaka. Za upravljačem je bio 47-godišnji Talijan, dok se na mjestu suvozača nalazio njegov 44-godišnji sunarodnjak. Pregledom tovarnog prostora, odnosno hladnjače, policija je pronašla 140 kilograma morskih ježinaca. Obojica muškaraca odmah su uhićena i dovedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Provedenim istraživanjem policija je utvrdila kako su osumnjičeni morske ježince prevozili s ciljem prodaje i korištenja na području susjedne Italije. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja dvojica Talijana predana su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je protiv njih nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava.

Ježinci vraćeni u šibensko more

Zapljenom tereta priča za morske ježince ipak nije završila u hladnjači. Preuzeli su ih policijski službenici Postaje pomorske policije Šibenik te ih vratili u more u šibenskom akvatoriju.