Policija zaustavila dvojicu maloljetnika na romobilu, uslijedio potez koji roditelji moraju ozbiljno shvatiti

Policijski službenici u Imotskom iz prometa su isključili električni romobil kojim su se istodobno vozila dvojica maloljetnika. Provjerom je utvrđeno da romobil zbog snage i brzine uopće ne pripada dopuštenoj kategoriji osobnih prijevoznih sredstava. Policijski službenici Postaje granične policije Imotski zaustavili su romobil u srijedu, 29. srpnja, oko 20.50 sati u Ulici Bruna Bušića. Na njemu su se prevozile dvije mlađe osobe, a policija je utvrdila da je riječ o maloljetnicima.

Romobil snažniji i brži od dopuštenog

Daljnjom provjerom tehničkih karakteristika utvrđeno je da vozilo ne pripada kategoriji osobnog prijevoznog sredstva, niti bilo kojoj drugoj zakonom propisanoj kategoriji vozila. Naime, trajna snaga njegova elektromotora veća je od 0,6 kilovata, a električni romobil može razviti brzinu veću od 25 kilometara na sat. Policija je na mjesto događaja pozvala roditelje maloljetnika, nakon čega je romobil oduzet. Protiv dvojice maloljetnika bit će podnesene prekršajne prijave nadležnom sudu.

Policija uputila ozbiljno upozorenje roditeljima

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske pozvali su roditelje da posebnu pozornost obrate na vrstu i tehničke karakteristike električnih vozila kojima se njihova djeca koriste. Upozoravaju da upravljanje nekategoriziranim vozilima, osobito kada se na njima prevoze putnici, predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost djece, pješaka i svih ostalih sudionika u prometu.