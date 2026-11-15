Policija zaustavila dva automobila na autocesti, a onda je uslijedilo iznenađenje: Vozači završili iza rešetaka!

Policijska akcija na autocesti A3 u blizini Slavonskog Broda završila je uhićenjem dvojice stranih državljana osumnjičenih za krijumčarenje migranata. Riječ je o 57-godišnjem Ukrajincu i 43-godišnjem Rumunju, kojima je nakon kriminalističkog istraživanja određen jednomjesečni istražni zatvor.

Dvojicu muškaraca policijski službenici Postaje granične policije Slavonski Brod zaustavili su u četvrtak, 12. studenoga, tijekom jutarnjih sati. Radilo se o dva odvojena postupanja na autocesti A3, a vozači su upravljali automobilima s poljskim i mađarskim registracijskim oznakama. U vozilima je zatečeno više stranih državljana za koje je postojala sumnja da nezakonito borave na području Republike Hrvatske.

Migrante prevozili prema unaprijed dogovorenoj lokaciji

Policijskim istraživanjem utvrđena je sumnja da su osumnjičeni muškarci sudjelovali u organiziranom prijevozu migranata radi stjecanja novčane koristi.

Prema dosadašnjim saznanjima istražitelja, vozači su se prethodno dogovorili s zasad nepoznatim osobama o preuzimanju i prijevozu migranata do unaprijed određene lokacije. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja protiv obojice su podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili državi potpisnici Schengenskog sporazuma.

Sud im odredio mjesec dana istražnog zatvora

Osumnjičeni Ukrajinac i Rumunj u subotu, 14. studenoga, izvedeni su pred suca istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu. Sudac im je odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, nakon čega su prevezeni u zatvor u Požegi.