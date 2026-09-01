Policija zaustavila Britanca pa u automobilu pronašla cijeli arsenal droga

​Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga PU šibensko-kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim državljaninom Velike Britanije osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U nedjelju, 30. kolovoza, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, obavljena je pretraga osobnog automobila koji koristi osumnjičeni 36-godišnjak, kojom je prilikom pronađeno i oduzeto: jedna pvc vrećica ispunjena s 80 komada tableta droge MDMA, trideset i šest pvc smotuljaka ispunjenih drogom MDMA ukupne bruto težine 26,70 grama, dva pvc smotuljka ispunjena drogom ketamin ukupne bruto težine 121,94 grama, trideset i šest pvc smotuljaka ispunjenih drogom kokain ukupne bruto težine 63,96 grama, dvadeset i tri pvc smotuljka ispunjena drogom 2C-B ukupne bruto težine 16,80 grama, jedna digitalna vaga za precizno mjerenje te veći novčani iznos.

Nakon dovršenog istraživanja, osumnjičeni 36-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.