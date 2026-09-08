Policija zadarskog vijećnika: Snimljen kako vrijeđa prosvjednike i odguruje ženu

Zagrebačka policija pokrenut će kriminalističko istraživanje nakon što se u javnosti pojavila snimka sa subotnjeg prosvjeda „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ u Zagrebu. Na snimci se vidi zadarski županijski vijećnik Mate Lukić kako verbalno napada dio sudionika, a u jednom trenutku rukom odguruje ženu.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da će, na temelju objavljene snimke, utvrđivati sve okolnosti događaja.

„Na temelju objavljene snimke, sukladno odredbama članka 11., stavka 1. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, zbog postojanja osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti ili prekršaj, provest će se kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja činjeničnog stanja“, poručili su iz PU zagrebačke, prenosi Index.

Lukićevo ponašanje na prosvjedu izazvalo je brojne reakcije nakon što su se snimke događaja proširile društvenim mrežama. Pokrenuta je i peticija kojom se traži njegovo sankcioniranje.

Na jednoj od snimki Lukić hoda ispred skupine koja je nosila transparent „Ova bojna čuva Liku“ te viče i upućuje uvrede drugim sudionicima prosvjeda.

„Miči se, jeste nas zvali da dođemo, evo nas. Miči se, buđovani prolaze. Hodaj naprid, ajde. Pi*ka vam materina komunistička. Hodaj, gazi ih sve od reda“, čuje se na snimci.

U jednom trenutku prilazi ženi, govori joj da se makne te je rukom odguruje.

Policija će sada kriminalističkim istraživanjem utvrditi činjenično stanje te postoji li u Lukićevu ponašanju sumnja na počinjenje kaznenog djela ili prekršaja.