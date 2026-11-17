U srijedu, 18. studenoga 2026. godine, Hrvatska obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Povodom obilježavanja 35. obljetnice stradanja Škabrnje, Policijska uprava zadarska najavila je posebnu regulaciju prometa koja će biti na snazi dok za to bude postojala potreba.

Zbog zatvaranja pojedinih prometnica, policijski službenici će na dionici Biljane – Marinovac promet za ostale sudionike preusmjeravati preko Smilčića.

Ove ceste bit će zatvorene za sav promet

Prema obavijesti policije, zatvaraju se sljedeće prometnice:

Državna cesta DC-56 , od predjela Tromilja do Biljana Donjih, od 8:30 do 11:30 sati .

, od predjela Tromilja do Biljana Donjih, od . Županijska cesta ŽC-6021 , od ulaza u Škabrnju do centra, odnosno križanja sa ŽC-6044, od 8 do 14 sati .

, od ulaza u Škabrnju do centra, odnosno križanja sa ŽC-6044, od . Županijska cesta ŽC-6044 , od Prkosa do željezničke rampe u centru Škabrnje, od 8 do 14 sati .

, od Prkosa do željezničke rampe u centru Škabrnje, od . Županijska cesta ŽC-6021, od Zemunika Gornjeg do ulaza u Škabrnju (Ambar), od 17. studenoga u 12 sati do 18. studenoga u 20 sati.

Policija vozačima savjetuje da tijekom navedenih razdoblja izbjegavaju ove prometne pravce i koriste alternativne ceste.

Gdje će posjetitelji moći parkirati?

Za posjetitelje su uz državnu cestu DC-56 osigurana četiri parkirališna prostora.

Za dolazak vozilom u Škabrnju na Ambar preporučuju se pravci iz smjera Tromilje i Zemunika Gornjeg, uz korištenje parkirališta P1 i P2.

Posjetiteljima koji dolaze na Marinovac preporučuje se dolazak iz smjera Benkovca i Biljana, gdje su predviđena parkirališta P3 i P4.

Iz policije apeliraju na vozače da ne ostavljaju vozila na mjestima na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje te da poštuju upute policijskih službenika na terenu.

Zabrana letenja dronovima, kazne i više od 2.000 eura

Posebne sigurnosne mjere odnosit će se i na korištenje bespilotnih letjelica.

Na području Škabrnje 18. studenoga od 8 do 17 sati bit će na snazi privremena zabrana letenja dronovima.

Zabrana obuhvaća područje od zapadnog ulaza u mjesto (Ambar), Ulicom 18. studenoga 1991., preko središta mjesta do spomen-obilježja na mjesnom groblju svetog Luke.

Iz policije upozoravaju da će zračni prostor biti strogo nadziran te da će se provoditi mjere aktivne zaštite od neovlaštenih letova.

Osobe koje prekrše zabranu mogu biti podvrgnute kriminalističkoj obradi i prijavljene Agenciji za civilno zrakoplovstvo.

Za neovlašteno letenje dronom propisana je novčana kazna od 670,42 do 2.011,26 eura.

Policija će snimati javno okupljanje

Policijska uprava zadarska obavijestila je građane i da će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, audiovizualno snimati javno okupljanje.

Snimanje će se provoditi prije početka, tijekom održavanja i nakon završetka okupljanja, na mjestima održavanja programa i na prilaznim pravcima.

Policija poziva sve sudionike u prometu na strpljenje i odgovorno ponašanje te ih moli da se pridržavaju privremene prometne regulacije i uputa policijskih službenika.