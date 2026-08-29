Policija upozorava vozače: Očekuju se velike gužve na cestama, kreću pojačane kontrole

Tijekom i ovog vikenda očekuje se pojačan promet vozila na svim važnijim prometnim pravcima u Republici Hrvatskoj, priopćila je PU zadarska.

Zbog povratka građana sa godišnjih odmora, pojačanog tranzitnog prometa te općenito povećanog intenziteta prometa na cestama, svim sudionicima u prometu savjetujemo povećan oprez, dosljedno poštivanje prometnih propisa i prometne signalizacije te međusobno tolerantno ponašanje kako bi se osigurala što veća sigurnost svih sudionika u prometu.

Policijski službenici Policijske uprave zadarske će tijekom vikenda pojačano nadzirati promet na cestama s ciljem smanjenja prometnih gužvi, sprječavanja izazivanja prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu, kao i nastanka materijalne štete.

Posebna pozornost bit će usmjerena na prekršaje povezane s upravljanjem vozilima pod utjecajem alkohola i droga, kao i na druga rizična ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost u prometu.

Vozače pozivamo da prije putovanja provjere stanje na cestama, planiraju putovanje, prilagode brzinu uvjetima na cesti te ne kreću na put umorni.

"Vozačima pritom posebno ističemo:

- prije kretanja na put provjerite vremenske prilike i stanje na cestama,

- upoznajte se s dionicom kojom namjeravate putovati, ne zaboravite na alternativne pravce,

- rezervoar napunite gorivom, izbjegavajte vožnju na rezervi,

- vozite s uključenim svjetlima, a brzinu kretanja prilagodite stanju na cesti i uvjetima vidljivosti,

- poštujte ograničenja brzine, a prilikom vožnje u koloni povećajte razmak između vašeg i vozila ispred vas,

- izbjegavajte naglo kočenje, naglo okretanje volana i pretjecanje,

- budite dodatno oprezni na usjecima, mostovima, vijaduktima, nadvožnjacima i sličnim mjestima,

- ukoliko ste umorni - zaustavite se i odmorite,

- ukoliko dođe do kvara na automobilu zaustavite svoje vozilo na dovoljnoj udaljenosti od drugih vozila, trokut postavite na dovoljnoj udaljenosti te poduzmite sve mjere za žurno uklanjanje vozila s kolnika,

- pozivamo motocikliste da se pridržavaju propisanih ograničenja brzine na prometnicama i ostalih propisa za vožnju motociklima, a bicikliste da koriste biciklističke staze gdje postoje ili da voze uz desni rub kolnika

- u slučaju prometne nesreće osigurajte mjesto događaja kako bi spriječili nove opasnosti na cesti - odmah nazovite policiju na telefon 192!

U slučaju stvaranja prometnih gužvi, pozivamo sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa te međusobno tolerantno ponašanje i strpljenje, kako bi ovaj vikend protekao sa što manje stradalih na našim prometnicama", poručuje policija.