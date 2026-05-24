POLICIJA UPOZORAVA RODITELJE "Djeca mlađa od 14 godina ne smiju voziti električne romobile"

Načelnik Postaje prometne policije Zadar Dražen Malćić, dipl. inženjer prometa i viši policijski inspektor nedavno je izjavio da su roditelji odgovorni što djeci daju električne romobile kojima idu u školu i time su opasnost u prometu, piše 057info.

On obilazi osnovne škole i održava preventivne razgovore s roditeljima. Posljednje je bio zadarskoj Osnovnoj školi „Krune Krstića“ gdje je kako izvještava Radio Zadar održana su edukativna predavanja roditeljima učenika sedmih razreda na temu „U modi su nova pravila – osobna prijevozna sredstva“ s naglaskom na rizike koje nosi korištenje romobila.

Djeca do 14-te godine ne smiju voziti električni romobil doslovno nigdje. Mogu po kućnom dvorištu, do vrata. A što mi imamo? Djecu koja električnim romobilima dolaze u školu, srednju i osnovnu školu. Dođite ispred neke zadarske škole i vidjet ćete 50 romobila, a generalno, romobile ne možete ostavljati bilo gdje, to moraju biti propisno označena parkirna mjesta. U školama educiramo i ravnatelje i profesore o zakonskim odredbama, a mi kad utvrdimo da je dijete ili maloljetnik u prekršaju, ne obavještavamo samo roditelje, već i socijalnu službu. I onda se roditelji čude jer nisu upoznati sa zakonskim propisima, rekao je za Zadarski list i dodao:

"Uz to, roditelji kupuju električne romobile vrlo često preko neprovjerenih internetskih stranica i kod tako loše proizvedenih romobila može doći do velikih tragedija, odnosno do samozapaljenja baterije. Lani je u BiH četveročlana obitelj izgorjela u kući zbog romobila. Imamo snimke gdje vidimo kako, kad baterija eksplodira, doslovno izbije prozore. Garažna vrata izbije, ulazna vrata u stan. To je nevjerojatno opasna stvar. U cilju što boljeg educiranja i kroz našu akciju »Poštujte naše znakove,« djecu, roditelje, ali i ravnatelje škola upoznajemo sa zakonskim odredbama korištenja električnih romobila u prometu na cesti".

- Na prometnicama gdje ne postoje biciklističke trake i staze oni se i moraju kretati nogostupom, za razliku od bicikala koji se tada kreću uz desni rub prometnice. Tom prilikom moraju voditi računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu, odnosno pješaka. Kada se romobili kreću nogostupom i pješaci trebaju biti na oprezu i pratiti njihovo kretanje. Broj nesreća nije velik, ali kada se dogode, ozljede su uglavnom teške naravi. To vozilo nema obrambenog mehanizma. Ponavljam, za svakog tko je dijete ili maloljetnik, a zaustavljen je u prekršaju, obavještavamo socijalnu službu. Roditelji toga još nisu svjesni. Vozači romobila ne smiju se kretati brzinom većom od 25 km na sat i moraju imati kacige, ne smije se provoziti više od jedne osobe, tj. samo vozač, ne smije imati slušalice na oba uha, mora imati na prednjoj strani jedno svjetlo bijele boje, a na stražnjoj crvene boje, ne smiju voziti preko pješačkog ili kolnika gdje nema biciklističke staze, moraju sići i gurati prijevozno sredstvo pored sebe - poručio je.