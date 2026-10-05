Policija upozorava na velike gužve u Splitu i okolici! Evo kada će biti najkritičnije i koje ceste izbjegavati

Na prometnicama Splita, Kaštela i Solina u utorak i srijedu očekuju se pojačane gužve i zastoji. Policija će provoditi posebne sigurnosne mjere i regulirati promet zbog dolaska i odlaska sudionika samita MED9, ali i velikog broja navijača koji stižu na utakmicu Hrvatske i Španjolske.

Na nogometnoj utakmici očekuje se oko 33 tisuće gledatelja, pa iz policije upozoravaju da bi, uz ionako gust promet na splitskom području, na pojedinim prometnicama moglo doći do znatno otežanog prometovanja.

Posebno otežana situacija očekuje se u utorak poslijepodne i navečer te u srijedu ujutro iz smjera Trogira prema Splitu. U srijedu poslijepodne veće gužve očekuju se u suprotnom smjeru, od Splita prema Trogiru.

Problemi su mogući na svim važnijim cestama i gradskim ulicama, no policija izdvaja nekoliko lokacija na kojima se očekuju najveći zastoji. Među njima su prilazi Širini u Solinu, kao i splitske Ulica Zbora narodne garde i Poljička cesta cijelom dužinom.

Pojačan promet očekuje se i u Ulici Domovinskog rata, na potezu od križanja s Ulicom Zbora narodne garde do Ulice Slobode.

Policija zbog svega apelira na građane da u utorak i srijedu, kada god je to moguće, izbjegavaju korištenje osobnih automobila. Vozačima savjetuju da unaprijed računaju na to da će putovanje pojedinim dionicama trajati znatno dulje nego inače.

Građane također pozivaju na strpljenje i toleranciju u prometu te da se pridržavaju uputa i naredbi policijskih službenika.