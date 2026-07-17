Policija upozorava na velike gužve prema Dubrovniku i granici: Evo kada ne treba putovati

Dubrovačko-neretvanska policija upozorila je da se tijekom sljedeća dva tjedna očekuju velike prometne gužve na glavnim cestovnim pravcima i graničnim prijelazima na krajnjem jugu Hrvatske zbog pojačanog turističkog i tranzitnog prometa iz zemalja Zapadne Europe prema Hrvatskoj i dalje prema Crnoj Gori.

Najveće gužve očekuju se tijekom vikenda, od petka poslijepodne do nedjelje navečer, zbog čega policija građanima savjetuje da, ako mogu, izbjegnu putovanja u tom razdoblju te na put krenu tijekom noćnih sati.

Pojačan promet očekuje se i na državnoj cesti D-8 prema Konavlima, pa policija poziva vozače da unaprijed planiraju putovanja i dosljedno poštuju prometne propise kako bi se izbjegle prometne nesreće.

Vozačima se preporučuje da prije polaska provjere stanje na cestama i graničnim prijelazima putem HAK-ovih informacija i kamera te, prema potrebi, koriste alternativne granične prijelaze.

Za Međunarodni cestovni granični prijelaz Gornji Brgat preporučuje se korištenje graničnog prijelaza Čepikuće, dok su alternative za prijelaze Metković i Gabela Polje granični prijelazi Nova Sela, Prud i Mali Prolog.

Kako bi se čekanja na granicama svela na najmanju moguću mjeru, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska najavila je da će tijekom razdoblja pojačanog prometa angažirati maksimalan broj policijskih službenika te otvoriti najveći mogući broj ulazno-izlaznih traka na graničnim prijelazima.

Uz to, prometna policija pojačano će nadzirati glavne i sporedne prometnice te sankcionirati prekršaje s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu.