Policija upozorava na novu taktiku lopova: "Budite oprezni"

Karlovačka policija upozorila je građane na pokušaj provale u kojem su se počinitelji poslužili pričom o fotografiranju životinja kako bi vlasnici kuće odvratili pažnju.

Sve se dogodilo u subotu na širem karlovačkom području. Dvojica nepoznatih muškaraca došla su u dvorište obiteljske kuće 69-godišnjakinje te joj ispričala kako se bave fotografiranjem životinja i fotografije objavljuju na internetu.

Muškarci su naveli da žele fotografirati krave koje su se nalazile u staji u sklopu dvorišta. Žena ih, međutim, nije željela pustiti te im je rekla da će pozvati policiju.

Dok su razgovarali sa ženom, treća osoba provalila je u kuću

Ispostavilo se da je priča o fotografiranju životinja, prema policijskom opisu događaja, služila za odvlačenje pažnje.

Dok su dvojica muškaraca razgovarala sa 69-godišnjakinjom, treća nepoznata osoba provalila je u njezinu kuću. Iz kuće, srećom, ništa nije ukradeno, a osobe su se ubrzo žurno udaljile s adrese.

Policija zbog ovog slučaja upozorava građane da budu posebno oprezni kada im nepoznate osobe dolaze pred kuću s neobičnim pričama ili zahtjevima.

Savjetuju da ulazna vrata uvijek budu zaključana, čak i kada se ukućani nalaze u dvorištu, vrtu ili gospodarskim objektima. Prozore u prizemlju također bi trebalo zatvoriti kada nitko nije u kući, a ključeve ne treba ostavljati na lako dostupnim mjestima poput prostora ispod otirača ili tegli za cvijeće.

Ne puštajte nepoznate osobe u dvorište

Policija građane poziva da budu sumnjičavi prema neuobičajenim pričama, poput fotografiranja životinja, prodaje različitih proizvoda ili nuđenja medicinske pomoći.

Nepoznate osobe ne bi trebalo puštati u dvorište, a posebno ne u kuću, bez jasne identifikacije ili službene iskaznice. Ako se građani osjećaju nesigurno, preporuka je razgovarati preko ograde ili zaključanih vrata.

Posebno upozoravaju na još jedan detalj – nepoznatim osobama ne treba okretati leđa kako bi se otišlo nešto provjeriti u kući ili dvorištu jer upravo takvu situaciju može iskoristiti treća osoba za neprimjetan ulazak.

Poziv policiji može otjerati počinitelje

Ako posumnjaju da nešto nije u redu, građani mogu odmah najaviti da će nazvati policiju na broj 192. Kako ističu iz policije, to u velikom broju slučajeva odvraća potencijalne počinitelje, a tako je bilo i u ovom slučaju.

Dobro je pokušati zapamtiti izgled sumnjivih osoba, njihovu odjeću, naglasak, registarske oznake vozila i smjer u kojem su otišli.

Policija također poziva građane na dobrosusjedsku suradnju i obraćanje pažnje na nepoznate osobe i vozila koja obilaze kuće u susjedstvu. Kao dodatna zaštita mogu poslužiti senzorska rasvjeta i videonadzor.