Policija upozorava: Blokade oko Poljuda kreću već u 15 sati, bez ove dvije stvari nema ulaska!

Hajduk u četvrtak, 20. kolovoza, s početkom u 21 sat na Poljudu dočekuje Rakow Czestochowu u utakmici doigravanja UEFA Konferencijske lige. Zbog očekivanog velikog broja gledatelja policija je najavila opsežne mjere osiguranja, prometne blokade i snimanje stadiona te prilaznih pravaca. Ulazi na stadion bit će otvoreni već od 18.30 sati, a navijačima se preporučuje da na Poljud krenu znatno ranije. Prije ulaska provodit će se sigurnosni pregledi i provjere ulaznica, zbog čega bi se uoči početka susreta mogle stvoriti veće gužve.

Za ulazak na stadion svaki posjetitelj mora imati valjanu ulaznicu i javnu ispravu s fotografijom. Bez jedne od te dvije stvari ulazak neće biti moguć.

Prve prometne blokade već od 15 sati

Posebna regulacija prometa počet će nekoliko sati prije utakmice. Od 15 sati do završetka policijskog osiguranja bit će blokiran promet u Ulici VIII. mediteranskih igara, i to kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta "Mandrach" te na raskrižju s Ulicom Sedam Kaštela. Prolazak će biti dopušten policijskim vozilima i vozilima s odgovarajućim propusnicama. Od 17 sati blokada će biti uspostavljena i u Zrinsko-frankopanskoj ulici, od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, kao i u Ulici Put Supavla, od raskrižja s Ulicom Put Brodarice. Iznimke se odnose na vozila Hrvatske vojske, stanare, javni gradski prijevoz i vozila s propusnicama.

Zaboravite na parkiranje oko stadiona

Posjetitelji neće moći parkirati automobile oko Poljuda ni u široj zoni stadiona. Policija stoga savjetuje vozačima da vozila ostave na parkiralištima u drugim dijelovima Splita te prema stadionu nastave pješice ili javnim prijevozom. Prometni redari i policijski službenici posebno će nadzirati Zrinsko-frankopansku, Ulicu Hrvatske mornarice, Ulicu Sedam Kaštela i Put Supavla. Nepropisno parkirani automobili bit će sankcionirani, a vozila za koja budu ispunjeni uvjeti mogu biti i premještena. To se odnosi i na automobile ostavljene po sredini kolnika.

Policija će snimati stadion i prilazne pravce

Na stadion je zabranjeno unositi alkohol, drogu, pirotehnička sredstva, oružje i druge predmete pogodne za izazivanje ozljeda ili nereda. Zabranjeni su maskiranje lica radi prikrivanja identiteta, bacanje predmeta na teren, nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor te isticanje poruka ili pjevanje pjesama kojima se potiču mržnja i nasilje. Policija će prije, tijekom i nakon utakmice snimati područje Poljuda i prilazne pravce. Sva protupravna ponašanja bit će evidentirana i sankcionirana u skladu sa Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

Građanima i navijačima upućen je poziv da prema stadionu krenu na vrijeme, koriste javni prijevoz kad god je to moguće te poštuju upozorenja i naredbe policijskih službenika i redarske službe.