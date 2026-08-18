Policija upala u zgradu Županije na istoku Hrvatske

Policijski istražitelji ušli su u zgradu Brodsko-posavske županije u utorak ujutro.

Pritom je oduzeta određena dokumentacija, piše 24sata pozivajući se na neslužbene informacije.

Zasad nije poznato na što se točno istraga odnosi niti čija se dokumentacija pregledava.

Sve se događa nakon što je prije malo više od tjedan dana policija upala u prostorije Gradske uprave Slavonskog Broda te je izuzeta dokumentacija iz ureda gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare.